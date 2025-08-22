GOURMETIZADO

Café mais caro do mundo é vendido por R$ 160 mil o kg; saiba o que torna ele diferenciado

Empresa pagou mais de R$ 3,3 milhões por um lote de 20 quilos do café

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09:13

Café mais caro do mundo é vendido por R$ 160 mil o kg; saiba o que torna o produto diferenciado Crédito: Divulgação

Você pagaria R$ 160 mil por um quilo de grão de café? Foi por este valor que um lote do produto foi leiloado no Panamá, no início de agosto. Mas não é qualquer café. Trata-se do café mais caro do mundo, que é produzido pela fazenda La Esmeralda, no município de Boquete. Da variedade geisha, originária da Etiópia, o cultivo tem notas de goiaba, pêssego branco e uma mistura de jasmim. A fazenda está em uma área a 2 mil metros acima do nível do mar e a altitude ajuda a elaborar os diferentes sabores do fruto. As informações são do G1.

A propriedade trabalha com microlotes, para gerar grãos que forneçam experiências sensoriais diferenciadas. "É um café extraordinário em termos de paladar", disse a diretora de café da fazenda, Rachel Peterson. A empresa Julith Coffee, de Dubai, pagou US$ 604 mil (mais de R$ 3,3 milhões) por um lote de 20 quilos do café, cujo valor representou um recorde mundial de leilão de café especial. A negociação aconteceu durante o evento anual "Best of Panama", organizado pela Associação de Café Especial do país.