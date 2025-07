MERCOSUL

Lula visitará Cristina Kirchner em prisão domiciliar em Buenos Aires

Presidente viaja ao país para participar da Cúpula do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará nesta quinta-feira (3) a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, em Buenos Aires. Lula chega à capital argentina nesta quarta-feira (2) para participar da Cúpula do Mercosul, que será presidida pelo atual presidente do país, Javier Milei. Antes da viagem, Lula participou das comemorações do 2 de Julho na Bahia.>