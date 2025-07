NOSTALGIA

Sheila Mello revela romance com Jacaré durante 'É o Tchan'

Dançarina destacou papel do ex colega de banda na sua vida pessoal

Elis Freire

Publicado em 2 de julho de 2025 às 19:18

Scheila Melo e Jacaré foram colegas no "É o Tchan" Crédito: Reprodução

Mais de duas décadas depois, Sheila Mello revelou que viveu um romance com Jacaré durante sua época no "É o Tchan". Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Sheila falou pela primeira vez sobre o envolvimento com ex-colega de banda e explicou que o affair durou pouco tempo. Sobre a troca vivida em um momento importante da sua carreira — entre os anos de 1998 e 2003 quando fez parte do grupo — a artista expressou sua gratidão e destacou que Jacaré teve um papel importante em sua vida pessoal.>

“Tirando meus irmãos, ele é a pessoa por quem tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas, e vou te falar o porquê. Quando entrei, ele falou: ‘Te dou 2 anos para você estar surtando’, e pensei ‘tenho as minhas raízes, tenho a minha essência, isso nunca vai acontecer’. Se fizer isso, você me avisa? Você me salva? Porque não quero ser essa pessoa", contou sobre a cumplicidade dos dois. >

O grupo comandado por Compadre Washington e Beto Jamaica que ganhou o nome "É o Tchan" nos anos 90 é dono de sucessos como "Pau que Nasce Torto", "Na boquinha da garrafa", agitando multidões até hoje na Bahia e no mundo.>

Situação inusitada com Jacaré

Sheila Mello também compartilhou uma situação vivida com Jacaré: ele aconselhou a se desculpar após um momento de grosseria com um segurança. "Pulou lá de trás, me segurou pelo braço, começou a me sacudir e disse: 'Sinhá doida, vá pedir desculpas agora! Lembra que você pediu para te avisar quando você estivesse virando essa pessoa escrota? Você foi! Vai lá e pede desculpas agora!' ", alertou o ex-affair. "Isso foi uma lição tão grande para mim”, contou a artista.>