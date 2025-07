GUARDA DE LÉO

Dona Ruth passou mal durante audiência de conciliação, revela coluna

Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, disputam guarda de Léo Mendonça; audiência foi realizada na última segunda (30) em Goiânia

A audiência de conciliação entre Murilo Huff e Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, foi marcada por grande tensão e forte carga emocional. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Dona Ruth chegou a passar mal durante a sessão realizada na última segunda-feira (30), em Goiânia, e precisou ser amparada. >

O encontro teve como objetivo tratar da guarda judicial de Léo, de 5 anos, filho da cantora com o sertanejo. Murilo Huff permaneceu em uma sala separada até o momento de seu depoimento, enquanto outras testemunhas — incluindo uma babá, uma ex-funcionária de Dona Ruth , o irmão do cantor e mais três pessoas — também foram ouvidas.>

Segunda a coluna, a tentativa de conciliação não teve sucesso. O juiz responsável pelo caso determinou que a guarda provisória da criança fique com o pai até a conclusão do processo. Léo, que vivia com a avó materna desde a morte de Marília Mendonça, já se mudou para a casa de Murilo.>