Murilo Huff recusou herança de Marília Mendonça e deixou bens sob tutela de Dona Ruth

Cantor só entrou com pedido de guarda do filho em 2025, quase quatro anos após a morte da artista

Fernanda Varela

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:43

Murilo Huff e o filho, Leo Crédito: Reprodução

Murilo Huff nunca quis administrar a fortuna deixada por Marília Mendonça. Pai de Léo, filho que teve com a cantora, ele poderia ter assumido o inventário dos bens logo após o acidente aéreo que matou a artista, em novembro de 2021, mas preferiu deixar a gestão nas mãos de Dona Ruth, mãe de Marília, que ficou com a guarda da criança desde então.>

O comportamento do cantor voltou a ser debatido nas redes sociais depois que ele entrou com um pedido de guarda unilateral do menino. Murilo foi chamado de “aproveitador” por internautas que apontaram um suposto interesse financeiro na herança estimada em R$ 500 milhões. A situação reacendeu conflitos antigos com a ex-sogra, agora envolvidos numa disputa judicial.>

De acordo com o jornal Extra, Murilo Huff abriu mão formalmente de qualquer responsabilidade sobre os bens deixados por Marília quando ela morreu. "Além do choque de perdê-la, havia uma preocupação com o futuro, já que Marília era a maior provedora de tudo. E como pai de Léo, o Murilo poderia requerer não só a guarda, mas também cuidar do patrimônio deixado", disse uma fonte ligada à família.>

Como pai do único herdeiro, Murilo poderia ter assumido o inventário e a tutela dos bens da cantora, incluindo imóveis, valores em contas e os direitos sobre suas músicas. Segundo a Lei, caberia a ele tomar a frente do espólio até que o filho atinja a maioridade. Mas o cantor decidiu deixar a administração para Dona Ruth.>

Mesmo sem ter assumido legalmente a tutela, o nome de Murilo sempre esteve envolvido nas conversas sobre o destino da herança. Em entrevistas, a mãe da cantora já havia confirmado que o processo de inventário segue em andamento. Até 2023, nenhum desfecho havia sido divulgado.>

“Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento", publicou Dona Ruth nas redes sociais, quando começaram os boatos de má gestão dos bens.>

A declaração veio depois que Murilo Huff decidiu se manifestar pela primeira vez sobre o processo judicial pela guarda do filho. "Seria mais confortável ficar calado, mas não posso diante de tudo que descobri nos últimos meses", escreveu o cantor, sem dar detalhes.>

O que diz a lei?>

Segundo a legislação brasileira, como Léo é menor de idade, a herança deixada por Marília será administrada por seu responsável legal até que ele complete 18 anos. O menino é o único herdeiro da cantora e titular de todo o patrimônio. Os lucros com os lançamentos póstumos, como filmes, séries e documentários, também são destinados a ele, além dos royalties das 335 músicas registradas em nome de Marília, que continuam sendo reproduzidas em rádios, plataformas e eventos. A Lei de Direitos Autorais garante esse rendimento até o ano de 2092.>

Em entrevista ao podcast Prosa do Sertanejeiro, Dona Ruth revelou como ficou a divisão dos lucros após a morte da filha. "O Léo ficou com 30% e eu fiquei com 20%, quando entrei para o escritório. Então ficaram 50% eles e 50% família”, disse.>