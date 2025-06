JUSTIÇA

O que muda se Murilo Huff conseguir a guarda unilateral do filho com Marília Mendonça

Cantor busca na Justiça o direito de tomar sozinho todas as decisões sobre Leo, de 5 anos

O pedido do cantor despertou especulações nas redes sociais. Muitos seguidores apontaram que questões envolvendo a herança do menino poderiam estar por trás da mudança. Hoje, Murilo e Dona Ruth dividem tanto a responsabilidade legal quanto a gestão do patrimônio deixado por Marília para o filho.>

Mas, afinal, o que mudaria se Murilo obtiver a guarda unilateral de Leo? Para esclarecer a situação, especialistas na área explicam que, com a concessão da guarda unilateral, Murilo passaria a ser o único responsável por todas as decisões relacionadas à vida da criança.>

Ele passaria a ter autoridade exclusiva para tomar todas as decisões relacionadas à vida de Leo, desde a escolha da escola até cuidados com saúde, moradia, viagens e a organização da rotina diária. Com a guarda unilateral, Murilo Huff assumiria sozinho os deveres de cuidado, educação, proteção e convivência constante com o filho.>