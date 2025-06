DOIS LADOS

Irmão de Marília Mendonça revela quem tem seu apoio na disputa pela guarda de Léo

João Gustavo se pronunciou sobre ação judicial do ex-cunhado Murillo Huff pela guarda unilateral do filho com a cantora

Elis Freire

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:22

Dona Ruth, Murilo Huff, neto Léo Mendonça, filho João Gustavo Crédito: Reprodução

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo usou suas redes sociais nesta terça-feira (24) para deixar claro quem tem seu apoio da disputa judicial envolvendo a guarda do seu sobrinho Léo, de 5 anos. Murilo Huff entrou recentemente com uma ação que corre em sigilo pela guarda unilateral do filho, que mora atualmente com a avó Dona Ruth — mãe de João Gustavo.>

João se manifestou através do Instagram, onde compartilhou o desabafo de Ruth sobre o processo e reforçou que está ao lado dela. “Até o meu último suspiro estarei contigo”, escreveu ele, deixando um emoji de coração.>

Irmão de Marília Mendonça se manifestou sobre polêmica envolvendo guarda de Léo Crédito: Reprodução

No desabafo compartilhado, Ruth afirmou que sempre zelou pela saúde e pelo bem-estar do neto desde o nascimento. “Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado. Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois, por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem após o falecimento da minha filha”.>

Além disso ela afirmou que Murilo nunca pagou pensão para o filho e garantiu ainda que o patrimônio do herdeiro está sendo administrado da forma correta. “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”, afirmou. “Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido à prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, garantiu a senhora.>

Léo Mendonça 1 de 6

A mãe de Marília ainda destacou no texto o compromisso que tem com a educação moral e emocional do neto. “Educo meu neto para que seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita".>