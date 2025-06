TEMA HELLO KITTY

Bolo de 3 metros, 700 brindes, 40 mil balões: tudo sobre a festa de 1 ano da filha de Hulk e Camila

Festa de Aisha foi um grande evento em Campina Grande, na Paraíba

Elis Freire

Publicado em 24 de junho de 2025 às 17:10

Festa de um ano da filha de Hulk e Camila Crédito: Reprodução

Filha caçula do jogador Hulk, de 38 anos, e da médica e influenciadora Camila Ângelo, de 35, Aisha, completou um ano de vida com uma comemoração grandiosa em Campina Grande, na Paraíba. Em entrevista à Quem, o produtor Jaeder Barreto compartilhou os bastidores do evento temático da Hello Kitty, que mobilizou uma equipe de mais de 150 profissionais de sete estados brasileiros durante 13 dias de montagem ininterrupta. >

A decoração foi pensada para impactar visual, sensorial e emocionalmente os convidados. Foram utilizados 3.500 metros de tecidos sublimados, mais de 40 mil balões distribuídos artisticamente pelo espaço e um bolo de quase 3 metros de altura como peça central da cenografia.>

Um dos destaques da festa foi a construção da Hello Kitty Store, uma loja cenográfica repleta de itens personalizados criados especialmente para a celebração. Entre os mais de 700 brindes, estavam lancheiras, kits de maquiagem, copos, livros de colorir, pelúcias e até uma moeda fictícia chamada “dólar hellokitidiano”, com a qual as crianças podiam “comprar” os produtos durante a festa.>

A experiência foi complementada por um atendimento exclusivo: 12 concierges de luxo circulavam pelo local com uniformes feitos sob medida, incluindo lenços e bottons personalizados e arcos de pelúcia. Para manter a coerência com a temática, todo o ambiente foi aromatizado com fragrâncias oficiais da Hello Kitty, importadas diretamente da China.>

O espaço infantil ocupava uma área de 200 metros quadrados e reunia brinquedos infláveis e estações de recreação dentro da paleta de cores do evento. Já o cardápio transitava entre o internacional e o regional, com uma mesa repleta de iguarias típicas do Nordeste e mais de 3 mil doces artesanais servidos aos convidados.>

Veja fotos da festa:>