ESPECIAL

Filho de Gugu ganha presente inusitado da mãe: 'Guardou segredo por 18 anos'

Rose Miriam, viúva de Gugu, revelou surpresa para o filho preparada ao longo de anos

Filho do apresentador Gugu, João Augusto Liberato, de 23 anos, revelou uma surpresa inusitada e cheia de significado preparada pela mãe, Rose Miriam, ao longo dos anos. Em vídeo publicados nas redes sociais, o herdeiro se surpreendeu ao mostrar o presente aos seguidores: a mãe guardou e preparou um painel com todas as velas usadas em todos os seus aniversários até os 18 anos! No quadro decorado a viúva de Gugu colocou ainda fotos das comemorações mais especiais entre família e amigos. >

“Ela me deu um quadro com todas as velas de cada aniversário que tive até os 18 anos. Tem umas fotos minhas também, de quando eu era pequeno”, contou João no vídeo compartilhado nesta segunda-feira (23). Ele voltava da academia quando se deparou com o presente. >