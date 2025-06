JUSTIÇA

Herança de Gugu: família alega que Thiago Salvático teve romance secreto e pode perder disputa

Defesa afirma que Thiago Salvático mantinha outro relacionamento enquanto alegava ser companheiro do apresentador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de junho de 2025 às 23:30

Thiago Salvático e Gugu Liberato Crédito: Reprodução

A disputa pela herança bilionária de Gugu Liberato ganhou um novo capítulo. De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a família do apresentador afirma ter reunido provas de que Thiago Salvático, chef de cozinha que tenta comprovar união estável com Gugu, mantinha um relacionamento paralelo com outro homem entre 2016 e 2019, o mesmo período em que alega ter vivido como parceiro do comunicador. >

A informação, revelada nesta segunda-feira (17), pode enfraquecer ainda mais a tentativa de Salvático de ser reconhecido judicialmente como herdeiro. Segundo os advogados dos familiares, há indícios e documentos capazes de demonstrar a existência de um vínculo afetivo fixo com outro homem durante a suposta relação com Gugu. O nome do suposto parceiro, no entanto, não foi revelado.>

A ação segue em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Salvático tenta reverter uma decisão desfavorável proferida em janeiro de 2023, quando os desembargadores entenderam que as mensagens trocadas e as fotos de viagens apresentadas por ele não eram suficientes para caracterizar uma união estável e que o vínculo poderia ser interpretado como amizade próxima.>

O chef recorreu da decisão, e o processo deve ser retomado nas próximas semanas. Caso consiga provar a união estável com Gugu, falecido em novembro de 2019, ele poderá ter direito a metade da herança do apresentador, estimada em cerca de R$ 3 bilhões.>