NADA DE AR-CONDICIONADO

Advogado de Gugu desmente versão famosa sobre acidente e revela detalhes sobre a morte

Ele ainda criticou as declarações feitas por Rafael Ilha, que havia sugerido outra versão para o acidente

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2025 às 13:56

Gugu Liberato Crédito: Divulgação/ Record TV

Seis anos após a morte de Gugu Liberato, o acidente doméstico que tirou a vida do apresentador segue repercutindo. No fim de semana, voltou a circular nas redes sociais um trecho da entrevista concedida no mês passado pelo advogado Jorge Lordello ao podcast Snider Cast, em que ele rebate declarações recentes de Rafael Ilha e expõe a versão da família sobre o ocorrido.>

“O Gugu tava de férias, na China ou Cingapura, provavelmente viajando e vendo negócios. E, ao retornar, queria ter contato com os filhos. Então, ele faz um voo direto para a casa dele, nos Estados Unidos, que era recém-comprada”, relatou o advogado.>

Segundo Lordello, Gugu havia acabado de chegar à residência na Flórida e pretendia passar apenas alguns dias com os filhos antes de retornar ao Brasil. No dia do acidente, o apresentador teria subido para conhecer melhor o imóvel e entrou em um cômodo escuro com três portas: uma do banheiro, uma da entrada e outra aberta.>

“Essa porta, quando ele abre, estava escuro. Era um cômodo, não era um sótão, onde tinha um aparelho de ar-condicionado. A dedução da família é que ele entra até para conhecer melhor o lugar, imaginando ser um cômodo habitável. E quando ele entra pra ligar a luz, pisa numa área que não poderia pisar e despenca de lá”, explicou.>

Lordello ressaltou que a arquitetura das casas norte-americanas pode ter confundido o apresentador: “Porque as casas americanas são diferentes das casas brasileiras. Quando se fala em sótão, aqui tem que colocar escada pra subir, mas lá o tal do sótão, onde ficava o tal do aparelho de ar-condicionado, é como se fosse um quarto com porta”.>