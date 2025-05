BARRACO

Ex de Davi Britto diz que ele mentiu e se revolta com acusações: 'Irresponsável'

Adriana Paula vai processar o ex-namorado

A dentista Adriana Paula, ex-namorada do campeão do BBB 24, Davi Brito, se pronunciou oficialmente na manhã desta segunda-feira (19) após o ex-companheiro registrar um boletim de ocorrência alegando ter sido ameaçado por ela. A defesa da dentista classificou as acusações como “irresponsáveis” e disse que está tomando providências nas esferas cível e criminal.>