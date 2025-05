CASO DE POLÍCIA

Davi Brito vai à polícia e registra queixa contra ex-namorada; entenda o que rolou

Ex-BBB afirma que foi coagido a fornecer código do Instagram e ameaçado com exposição nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2025 às 13:25

Davi Brito e Adriana Paula Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ex-BBB Davi Brito registrou um boletim de ocorrência contra a ex-namorada, Adriana Paula de Jesus, na madrugada deste sábado (17). Segundo relato feito à polícia, a cirurgiã-dentista teria ameaçado o baiano após o fim do relacionamento, chegando a exigir o código de verificação da conta dele no Instagram. A assessoria do influenciador confirmou a denúncia ao portal LeoDias.>

Davi e Adriana estavam juntos desde janeiro. Em 13 de abril deste ano, o ex-BBB anunciou que seria pai pela primeira vez. Um dia depois, surpreendeu os seguidores ao confirmar o fim do namoro com Adriana.>

Ainda em 14 de abril, a assessoria de Davi divulgou uma nota informando a perda do bebê. "Informamos com pesar que o bebê esperado por Davi Brito e Adriana Paula não resistiu", dizia o comunicado enviado à imprensa.>

Após o rompimento, a situação entre o casal se agravou. De acordo com o relato feito à polícia, Adriana teria ameaçado expor informações pessoais do ex-companheiro nas redes sociais. A suposta coação envolvia a tentativa de obter acesso ao perfil do influenciador, hoje com mais de 3 milhões de seguidores. A denúncia foi formalizada por Davi na delegacia e o caso deve ser investigado.>

Se confirmadas as acusações, Adriana poderá responder por crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. A pena varia de um a seis meses de detenção, ou multa. Também há possibilidade de que a conduta seja enquadrada como tentativa de coação, caso se configure o uso de ameaça para forçar a entrega do código de segurança da conta, o que pode se agravar se envolver contexto de exposição pública e emocional.>

Além disso, se houver divulgação de conteúdos privados, como mensagens ou informações íntimas, a ex-namorada poderá ser responsabilizada com base na Lei Carolina Dieckmann e na Lei 13.718/2018, que trata da divulgação de conteúdo sem consentimento. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.>

Embora historicamente aplicadas a mulheres em situação de violência doméstica, medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha também podem ser solicitadas por homens, caso haja indícios de violência psicológica, chantagem ou exposição indevida. A defesa de Davi ainda não informou se pretende fazer esse pedido.>