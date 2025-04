IMBRÓGLIO

Advogados confirmam derrota de Davi Brito na Justiça; ex-BBB anunciou paternidade minutos depois da decisão exposta

Mani Reggo pode receber metade do prêmio do BBB 24 por vitória na Justiça

Elis Freire

Publicado em 8 de abril de 2025 às 18:30

Mani Reggo e Davi Brito Crédito: Reprodução

Um amor declarado como um casamento dentro do Big Brother Brasil 2024, um prêmio milionário conquistado e um término rápido. Essa foi a sequência de fatos envolvendo Davi Brito e sua ex-namorada Mani Reggo. O fim dessa relação, então, virou um caso de Justiça e Mani ganhou processo em primeira instância em que buscava o reconhecimento da união estável do casal - no período em que o baiano participou do reality. >

De acordo com decisão da 7ª Vara de Família de Salvador, proferida na última sexta (4), Mani pode receber metade dos prêmios de Davi, que juntos somam aproximadamente R$ 3 milhões. Os advogados que representam Mani, Sérgio Nunes e Juliana Andrade, do escritório de advocacia Kruschesky Nunes Ribeiro, confirmaram a decisão ao CORREIO, mas não comentaram o processo que corre sob sigilo.>

Minutos após a exposição da derrota do baiano em matéria exclusiva do Alô Alô Bahia, Davi abriu um live nas suas redes sociais onde anunciou que será pai. No vídeo, o baiano não comenta nada sobre a decisão tomada em primeira instância pela Justiça. >

A juíza Rosa Ferreira de Castro é a responsável pelo caso e ainda cabe recurso.>

Carro, casa, declarações

Fontes envolvidas no caso revelaram ao CORREIO detalhes dos autos do processo encabeçado pela ex-namorada do estudante de Direito. No processo, Mani alega que Davi morou na casa dela por 1 ano e oito meses e afirma que ele teria usado um carro de propriedade da influenciadora para “rodar” aplicativo. As diversas declarações de Davi à Mani na casa mais vigiada do Brasil também teriam sido levadas em consideração.>