POLÊMICA

Mãe de Davi Brito nega que soube de gravidez pelas redes sociais: 'Fui a primeira a saber'

Em meio à polêmica sobre a divisão do prêmio do BBB 24 e o fim do relacionamento de Davi, Elisângela Brito se pronunciou

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2025 às 09:23

Elisângela Brito Crédito: Reprodução

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, desmentiu os boatos que apontavam que ela teria descoberto a gravidez da nora, Adriana Paula, por meio das redes sociais. Em nota oficial divulgada pela assessoria, a matriarca da família Brito afirmou ter sido comunicada diretamente pelo filho sobre a gestação e celebrou a novidade com entusiasmo. >

“A notícia que vem circulando nos meios de comunicação, afirmando que Elisângela Brito soube da gravidez por meio da internet (através do perfil de Davi), é inverídica”, diz o comunicado. A assessoria ainda ressaltou que a relação entre mãe e filho é marcada por “muito carinho e respeito mútuo”.>

Ainda na nota, Elisângela demonstrou alegria ao comentar a chegada do primeiro neto. “A felicidade já tomou conta da Família Brito desde então”, afirmou. Ela também expressou o desejo de viver plenamente o novo papel: “O colo de vovó e suas histórias já estão prontos para receber esse novo ser que chega para iluminar ainda mais a família.”>

Sobre o sexo do bebê, a futura avó mantém a surpresa, mas reforça o que considera essencial: “O mais importante é que venha com muita saúde!”>

Semana conturbada para o ex-BBB

O anúncio da gravidez veio à tona em meio a uma semana conturbada na vida de Davi Brito. O ex-BBB revelou na terça-feira (8), por meio de uma live nas redes sociais, que ele e Adriana Paula não estão mais juntos. Segundo ele, a exposição do relacionamento teria sido um dos motivos do rompimento. “Ela quer ficar sozinha, quer um tempo, raciocinar o que está acontecendo”, disse o baiano no vídeo, que foi apagado horas depois.>

Além disso, Davi enfrenta uma disputa judicial com a ex-companheira Mani Reggo, que busca na Justiça o reconhecimento de união estável com o campeão do BBB 24 e reivindica 50% do prêmio. A equipe jurídica de Mani confirmou a vitória em primeira instância, mas o processo segue sob sigilo.>