DESAVISADA

Mãe de Davi Brito é pega de surpresa com notícia de que o filho será pai: 'Onde ele falou?'

Elisângela descobriu que o ex-BBB anunciou a futura paternidade ao ser questionada por jornalista

Elis Freire

Publicado em 8 de abril de 2025 às 20:46

Elisângela Brito / Davi Brito e Adriana Paula Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, não sabia que ia ser avó e foi pega de surpresa ao ser questionada por jornalista. Após anúncio de futura paternidade feito em live pelo campeão do BBB 24 nesta terça-feira (8), a matriarca confessou à Quem que não foi avisada pelo filho e pediu tempo para processar a informação. >

Em ligação com a revista, a mãe de Davi foi questionada sobre as expectativas para a chegada do bebê. Mas, ela não sabia que havia um bebê. Em transmissão ao vivo pela tarde, no entanto, o ex-BBB garantiu que a mãe e irmã estavam felizes com a novidade.>

“Ai, Jesus, onde você viu o Davi falar isso que eu não vi?", questionou Elisângela Brito em conversa com o site. Surpresa, ela garantiu que ainda ia tomar conhecimento dos fatos já noticiados pelos veículos jornalísticos naquele momento. "Eu tenho que ir lá ver [no Instagram], porque eu não sei [...]. "Eu preciso ir lá no Instagram entender o que está acontecendo. Eu não sei o que você está falando", declarou. >

O anúncio

O campeão do BBB 24 anunciou nas suas redes sociais que sua namorada, Adriana Paula, está grávida do primeiro filho do casal. Em uma live em seu perfil do Instagram, que ficou no ar na tarde desta terça-feira (8), o baiano apareceu sorridente para contar a novidade aos seus seguidores. "Papai calabreso está na área", escreveu na legenda.>