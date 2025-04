PERIGO

Influencer congela o bumbum na neve ao reproduzir trend e vai parar no hospital

Ravena Hanniely, de 24 anos de idade, fazia um ensaio de bíquini em estação de esqui na Espanha

Elis Freire

Publicado em 8 de abril de 2025 às 19:35

Ravena Hanniely reproduzia trend na neve Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ravena Hanniely, influenciadora de 24 anos de idade, resolveu aproveitar sua viagem à estação de esqui na Espanha para tentar reproduzir um tren das redes sociais: posar na neve de biquíni. Enfrentando temperaturas que chegavam a -10 °C, Ravena acabou com a bunda “congelada” e precisou de atendimento médico por conta do impacto da temperatura extrema no corpo.>

"Estava com o bumbum completamente dormente e não conseguia nem sentar”, Ravena Hanniely Influenciadora brasileira

Segundo ela, a ideia era conseguir um clique marcante no destino. “Eu queria algo marcante, diferente. Me planejei, preparei tudo com cuidado, mas o frio era muito mais intenso do que eu imaginava. No começo, parecia suportável, mas depois comecei a sentir o corpo travando”, explicou Ravena >

Ravena admitiu que acabou ficando muito tempo exposta ao frio ajustando cenário, iluminação e poses para conseguir a foto “perfeita”. “Eu fiquei insistindo na foto perfeita por mais tempo do que deveria. Foi aí que comecei a perder a sensibilidade, especialmente no bumbum. Estava tão dormente que comecei a me desesperar e fui direto para a emergência”, contou nas redes sociais. >

Após o ocorrido, ela resolveu alertar os seguidores. “A gente se empolga com as ideias e esquece dos riscos. Foi bonito, sim, mas também muito perigoso. Fica o alerta pra quem pensa em entrar nessas trends sem se preparar. O clique até veio, mas o perrengue veio junto”, disse. >

Perigo

A trend de biquíni na neve é considerada perigosa, já que a pele humana não está preparada para enfrentar temperaturas extremamente baixas sem proteção adequada.>