Isabel Fillardis faz história e é eternizada na Calçada da Fama de Gramado

Atriz foi homenageada no último domingo (17) em um dos maiores festivais de cinema do país, reforçando a importância da diversidade no audiovisual

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:20

Isabel Fillardis deixa marca na Calçada da Fama em Gramado Crédito: Reprodução/Cleiton Thiele

O Festival de Cinema de Gramado viveu um momento histórico no último domingo (17). A atriz Isabel Fillardis foi imortalizada na Calçada da Fama, tornando-se mais uma mulher negra a deixar registrada sua trajetória no evento que é referência nacional e internacional no audiovisual.

Com mais de 30 anos de carreira, Isabel construiu uma caminhada marcada pela versatilidade artística e pelo compromisso com a representatividade. Atriz, cantora e militante, ela se tornou símbolo da resistência e da força da arte negra no Brasil, ocupando espaços que, por muito tempo, foram negados a artistas negros.

Durante a cerimônia, visivelmente emocionada, Isabel ressaltou que a conquista vai além de sua própria história: “Estar na Calçada da Fama não é só sobre mim. É sobre todas as mulheres negras que vieram antes, que abriram caminhos para que eu pudesse chegar até aqui, e também sobre as que virão depois. Gramado celebra o cinema, mas hoje também celebra nossa resistência, nossa história e nossa permanência.”

O registro das mãos da atriz na calçada não é apenas um tributo à sua carreira, mas também um gesto carregado de simbolismo. A homenagem reforça a luta por mais espaço, visibilidade e valorização de profissionais negros no cinema e na televisão brasileira.