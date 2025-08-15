Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Megadeth anuncia fim da carreira com turnê mundial e último álbum; saiba mais

Após mais de quatro décadas de história, banda de Dave Mustaine confirma despedida dos palcos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:00

O grupo norte-americano Megadeth
O grupo norte-americano Megadeth Crédito: Divulgação

O Megadeth, um dos gigantes do heavy metal mundial, se prepara para encerrar sua trajetória após mais de 40 anos de carreira. Nesta quinta-feira (14), a banda anunciou nas redes sociais que lançará, no próximo ano, seu último álbum de estúdio e fará uma turnê mundial de despedida.

No comunicado, o líder e guitarrista Dave Mustaine, por meio de seu alter ego Vic Rattlehead, pediu aos fãs que recebam a notícia com alegria, não tristeza.

Leia mais

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': Quinzinho deixa o sítio e armações aumentam no capítulo desta sexta (15)

'Êta Mundo Melhor!': Quinzinho deixa o sítio e armações aumentam no capítulo desta sexta (15)

Imagem - Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Imagem - Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

“Este é o momento perfeito para lançarmos um novo álbum e sairmos em turnê pelo mundo. E também é a hora certa para dizer que este será o nosso último disco. Fizemos algo incrível juntos, algo que talvez nunca se repita. Começamos um estilo, iniciamos uma revolução, mudamos a forma como a guitarra é tocada e influenciamos o mundo”, declarou Mustaine.

O músico agradeceu o apoio incondicional dos fãs e convidou todos a participarem dessa despedida: “Não fiquem tristes, venham celebrar conosco. Amo vocês por tudo que vivemos juntos.”

O grupo norte-americano Megadeth

O grupo norte-americano Megadeth por Divulgação
Dave Mustaine é vocalista do Megadeth por Divulgação
O grupo norte-americano Megadeth por Divulgação
1 de 3
O grupo norte-americano Megadeth por Divulgação

Além de Mustaine, o Megadeth atualmente conta com James LoMenzo (baixo), Teemu Mäntysaari (guitarra) e Dirk Verbeuren (bateria).

De Los Angeles para o mundo

Formado em 1983, em Los Angeles, após a saída de Mustaine do Metallica, o Megadeth se tornou um dos pilares do thrash metal, integrando o lendário “Big Four” ao lado de Metallica, Slayer e Anthrax. O álbum de estreia, Killing Is My Business… and Business Is Good! (1985), abriu caminho para sucessos ainda maiores, como Rust in Peace (1990) e Countdown to Extinction (1992), que renderam clássicos como Holy Wars… The Punishment Due e Symphony of Destruction.

Mesmo com mudanças constantes na formação, crises internas e problemas de saúde de Mustaine, o grupo manteve relevância, conquistou prêmios, incluindo um Grammy em 2017 por Dystopia, e preservou uma base de fãs leal ao redor do planeta.

Leia mais

Imagem - Aprenda a pintar o cabelo sem danificar os fios

Aprenda a pintar o cabelo sem danificar os fios

Imagem - Está se preparando para o Enem? Veja 6 dicas para transformar as redes sociais em aliadas

Está se preparando para o Enem? Veja 6 dicas para transformar as redes sociais em aliadas

Imagem - Confira sete diferenças entre os gatos das raças bengal e ocicat

Confira sete diferenças entre os gatos das raças bengal e ocicat

Mais recentes

Imagem - Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora

Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora
Imagem - Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência

Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência
Imagem - Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe