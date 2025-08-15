MÚSICA

Megadeth anuncia fim da carreira com turnê mundial e último álbum; saiba mais

Após mais de quatro décadas de história, banda de Dave Mustaine confirma despedida dos palcos

15 de agosto de 2025

O Megadeth, um dos gigantes do heavy metal mundial, se prepara para encerrar sua trajetória após mais de 40 anos de carreira. Nesta quinta-feira (14), a banda anunciou nas redes sociais que lançará, no próximo ano, seu último álbum de estúdio e fará uma turnê mundial de despedida.

No comunicado, o líder e guitarrista Dave Mustaine, por meio de seu alter ego Vic Rattlehead, pediu aos fãs que recebam a notícia com alegria, não tristeza.

“Este é o momento perfeito para lançarmos um novo álbum e sairmos em turnê pelo mundo. E também é a hora certa para dizer que este será o nosso último disco. Fizemos algo incrível juntos, algo que talvez nunca se repita. Começamos um estilo, iniciamos uma revolução, mudamos a forma como a guitarra é tocada e influenciamos o mundo”, declarou Mustaine.

O músico agradeceu o apoio incondicional dos fãs e convidou todos a participarem dessa despedida: “Não fiquem tristes, venham celebrar conosco. Amo vocês por tudo que vivemos juntos.”

Além de Mustaine, o Megadeth atualmente conta com James LoMenzo (baixo), Teemu Mäntysaari (guitarra) e Dirk Verbeuren (bateria).

De Los Angeles para o mundo

Formado em 1983, em Los Angeles, após a saída de Mustaine do Metallica, o Megadeth se tornou um dos pilares do thrash metal, integrando o lendário “Big Four” ao lado de Metallica, Slayer e Anthrax. O álbum de estreia, Killing Is My Business… and Business Is Good! (1985), abriu caminho para sucessos ainda maiores, como Rust in Peace (1990) e Countdown to Extinction (1992), que renderam clássicos como Holy Wars… The Punishment Due e Symphony of Destruction.