RELATO

Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Artista compartilhou vídeo falando sobre o início do tratamento e reforçando a importância dos exames preventivos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:18

A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama. Em um vídeo publicado no Instagram na noite desta quarta-feira (13), a artista abriu o coração sobre o impacto do diagnóstico, contou detalhes do início do tratamento e fez um alerta sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde.

“Hoje estamos vivendo a grande corrida para a cura, o milagre do câncer de mama. Esse ano o Senhor permitiu vivenciarmos esse desafio e estamos firmes e constantes no Senhor”, declarou logo no início do relato.

Sabrina contou que já iniciou as sessões de quimioterapia e, mesmo diante dos desafios, segue amparada pela fé. “Está tudo fluindo para a glória de Deus. Temos visto a mão do Senhor em todos os lugares que passamos, mesmo durante o tratamento. Não é fácil, mas também não é impossível, porque para Deus nada é impossível”, afirmou.

Apesar da rotina intensa de cuidados médicos, a cantora mantém, sempre que possível, sua agenda de apresentações e louvor. “Estou confiante no grande testemunho que está sendo gerado. Já estamos em tratamento, e cada momento está sendo cuidado pela mão do Senhor”, disse.

No vídeo, Sabrina fez um alerta para o crescimento dos casos de câncer de mama entre mulheres jovens. Ela revelou que, ao frequentar o centro de tratamento, percebeu um número significativo de pacientes com idade próxima à sua. “O índice está muito alto e isso reforça a importância de se cuidar. Faça seus exames preventivos. Muitas vezes, a descoberta precoce pode salvar vidas”, pontuou.