Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Artista compartilhou vídeo falando sobre o início do tratamento e reforçando a importância dos exames preventivos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:18

A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama
A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama. Em um vídeo publicado no Instagram na noite desta quarta-feira (13), a artista abriu o coração sobre o impacto do diagnóstico, contou detalhes do início do tratamento e fez um alerta sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde.

“Hoje estamos vivendo a grande corrida para a cura, o milagre do câncer de mama. Esse ano o Senhor permitiu vivenciarmos esse desafio e estamos firmes e constantes no Senhor”, declarou logo no início do relato.

Leia mais

Imagem - Pistas do filho perdido de Candinho agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta quinta (14)

Pistas do filho perdido de Candinho agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta quinta (14)

Imagem - 'Não era gay?': Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai

'Não era gay?': Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai

Imagem - Erick Jacquin detona Morango do Amor e divide opiniões na web: 'Pra quê botar essa m*rda'

Erick Jacquin detona Morango do Amor e divide opiniões na web: 'Pra quê botar essa m*rda'

Sabrina contou que já iniciou as sessões de quimioterapia e, mesmo diante dos desafios, segue amparada pela fé. “Está tudo fluindo para a glória de Deus. Temos visto a mão do Senhor em todos os lugares que passamos, mesmo durante o tratamento. Não é fácil, mas também não é impossível, porque para Deus nada é impossível”, afirmou.

Apesar da rotina intensa de cuidados médicos, a cantora mantém, sempre que possível, sua agenda de apresentações e louvor. “Estou confiante no grande testemunho que está sendo gerado. Já estamos em tratamento, e cada momento está sendo cuidado pela mão do Senhor”, disse.

Cantora gospel Sabrina Sá

A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama por Reprodução/Instagram
A cantora gospel Sabrina Sá por Reprodução/Instagram
A cantora gospel Sabrina Sá por Reprodução/Instagram
A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama por Reprodução/Instagram
A cantora gospel Sabrina Sá por Reprodução/Instagram
A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama por Reprodução/Instagram
1 de 6
A cantora gospel Sabrina Sá comoveu os seguidores ao revelar que está enfrentando um câncer de mama por Reprodução/Instagram

No vídeo, Sabrina fez um alerta para o crescimento dos casos de câncer de mama entre mulheres jovens. Ela revelou que, ao frequentar o centro de tratamento, percebeu um número significativo de pacientes com idade próxima à sua. “O índice está muito alto e isso reforça a importância de se cuidar. Faça seus exames preventivos. Muitas vezes, a descoberta precoce pode salvar vidas”, pontuou.

A artista também destacou o apoio emocional que vem recebendo de familiares, amigos, líderes religiosos e da comunidade de fé. “Cada palavra, cada oração e cada gesto de carinho fazem diferença nesse processo”, finalizou.

Leia mais

Imagem - Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Imagem - Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Imagem - Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Mais recentes

Imagem - MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’
Imagem - Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias
Imagem - A praia mais bonita do mundo fica no Brasil; descubra qual é

A praia mais bonita do mundo fica no Brasil; descubra qual é

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22