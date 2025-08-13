'Não era gay?': Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:28
Lukas Oliveira, um dos bailarinos mais antigos de Anitta, usou as redes sociais para responder ataques e boatos sobre sua sexualidade depois de anunciar que será pai pela primeira vez com a namorada, Daniela Brugarelli.
A notícia da gestação, que deveria ser apenas motivo de comemoração, acabou gerando comentários preconceituosos. Alguns internautas relembraram a participação do dançarino, em 2018, na “gay band” Funtastic, e questionaram sua orientação. “Como assim? Ele não é gay?”, escreveu um usuário. Outro ironizou: “Teve a ‘cura gay’”.
Irritado, Lukas respondeu de forma direta: “Um bando de gente querendo ditar o que eu sou, e ainda me colocam um vídeo antigo, com mais de 10 anos, achando que vai me definir. Eu sou o que eu quiser ser e com quem quiser. Ninguém dita minha vida porque eu não dito a de ninguém. Tomem conta da vida de vocês.”
Até Anitta entrou na conversa, reagindo à novidade com entusiasmo: “Choque! Titia está pronta!”.
Aos 30 anos, Lukas trabalha com a cantora desde o início de sua carreira. Em 2018, participou do Funtastic, grupo formado por bailarinos que já dançaram para nomes como Ludmilla, Valesca Popozuda e Pabllo Vittar.
O dançarino revelou o relacionamento com Daniela em outubro de 2024, quando também afirmou publicamente ser bissexual. Na época, reforçou que não se prende a rótulos: “Nunca me prendi a rótulos e, muito menos, a pessoas”.
Bailarino de Anitta anuncia que será pai
Na postagem sobre a gravidez, Lukas exaltou a companheira e refletiu sobre as críticas: “Você chegou como um furacão me mostrando o que é amar e poder ser amado de uma das melhores formas que já vivi. Virando notícia, escutando diversas coisas positivas e negativas… hoje vejo que tudo só me fortalece quando tenho você ao meu lado.”
Ele ainda revelou que ser pai sempre foi um grande sonho: “Quem me conhece sabe que esse sempre foi um sonho da minha vida. Ter isso se tornando realidade ao seu lado é uma felicidade imensa”.
Para encerrar, mandou um recado: “Independente do que falarem, tô nem aí! Não é uma dança, um trabalho ou uma roupa que vai definir quem eu sou. Estou apenas sendo feliz como qualquer um.”