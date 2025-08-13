CELEBRIDADES

'Não era gay?': Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai

Dançarino e DJ, Lukas Oliveira é um dos dançarinos mais antigos da cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:28

Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lukas Oliveira, um dos bailarinos mais antigos de Anitta, usou as redes sociais para responder ataques e boatos sobre sua sexualidade depois de anunciar que será pai pela primeira vez com a namorada, Daniela Brugarelli.

A notícia da gestação, que deveria ser apenas motivo de comemoração, acabou gerando comentários preconceituosos. Alguns internautas relembraram a participação do dançarino, em 2018, na “gay band” Funtastic, e questionaram sua orientação. “Como assim? Ele não é gay?”, escreveu um usuário. Outro ironizou: “Teve a ‘cura gay’”.

Irritado, Lukas respondeu de forma direta: “Um bando de gente querendo ditar o que eu sou, e ainda me colocam um vídeo antigo, com mais de 10 anos, achando que vai me definir. Eu sou o que eu quiser ser e com quem quiser. Ninguém dita minha vida porque eu não dito a de ninguém. Tomem conta da vida de vocês.”

Até Anitta entrou na conversa, reagindo à novidade com entusiasmo: “Choque! Titia está pronta!”.

Aos 30 anos, Lukas trabalha com a cantora desde o início de sua carreira. Em 2018, participou do Funtastic, grupo formado por bailarinos que já dançaram para nomes como Ludmilla, Valesca Popozuda e Pabllo Vittar.

O dançarino revelou o relacionamento com Daniela em outubro de 2024, quando também afirmou publicamente ser bissexual. Na época, reforçou que não se prende a rótulos: “Nunca me prendi a rótulos e, muito menos, a pessoas”.

Na postagem sobre a gravidez, Lukas exaltou a companheira e refletiu sobre as críticas: “Você chegou como um furacão me mostrando o que é amar e poder ser amado de uma das melhores formas que já vivi. Virando notícia, escutando diversas coisas positivas e negativas… hoje vejo que tudo só me fortalece quando tenho você ao meu lado.”

Ele ainda revelou que ser pai sempre foi um grande sonho: “Quem me conhece sabe que esse sempre foi um sonho da minha vida. Ter isso se tornando realidade ao seu lado é uma felicidade imensa”.