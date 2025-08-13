Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Não era gay?': Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai

Dançarino e DJ, Lukas Oliveira é um dos dançarinos mais antigos da cantora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:28

Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai
Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lukas Oliveira, um dos bailarinos mais antigos de Anitta, usou as redes sociais para responder ataques e boatos sobre sua sexualidade depois de anunciar que será pai pela primeira vez com a namorada, Daniela Brugarelli.

A notícia da gestação, que deveria ser apenas motivo de comemoração, acabou gerando comentários preconceituosos. Alguns internautas relembraram a participação do dançarino, em 2018, na “gay band” Funtastic, e questionaram sua orientação. “Como assim? Ele não é gay?”, escreveu um usuário. Outro ironizou: “Teve a ‘cura gay’”.

Irritado, Lukas respondeu de forma direta: “Um bando de gente querendo ditar o que eu sou, e ainda me colocam um vídeo antigo, com mais de 10 anos, achando que vai me definir. Eu sou o que eu quiser ser e com quem quiser. Ninguém dita minha vida porque eu não dito a de ninguém. Tomem conta da vida de vocês.”

Leia mais

Imagem - Lucas Leto, Sardinha de 'Vale Tudo', substitui MC Livinho no 'Dança dos Famosos' após acidente

Lucas Leto, Sardinha de 'Vale Tudo', substitui MC Livinho no 'Dança dos Famosos' após acidente

Imagem - Diogo Nogueira perde a paciência e xinga torcedores do Galo durante show; veja

Diogo Nogueira perde a paciência e xinga torcedores do Galo durante show; veja

Imagem - Gilberto Gil fala pela 1ª vez após morte de Preta Gil e revela último pedido da filha

Gilberto Gil fala pela 1ª vez após morte de Preta Gil e revela último pedido da filha

Até Anitta entrou na conversa, reagindo à novidade com entusiasmo: “Choque! Titia está pronta!”.

Aos 30 anos, Lukas trabalha com a cantora desde o início de sua carreira. Em 2018, participou do Funtastic, grupo formado por bailarinos que já dançaram para nomes como Ludmilla, Valesca Popozuda e Pabllo Vittar.

O dançarino revelou o relacionamento com Daniela em outubro de 2024, quando também afirmou publicamente ser bissexual. Na época, reforçou que não se prende a rótulos: “Nunca me prendi a rótulos e, muito menos, a pessoas”.

Bailarino de Anitta anuncia que será pai

Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai por Reprodução/Redes Sociais
Anitta celebra 'gravidez' do seu dançarino, ex-integrante de 'gay band, Lukas Oliveira por Reprodução/Redes Sociais
Lukas Oliveira é bailarino de Anitta por Reprodução/Redes Sociais
Lukas Oliveira formou em 2018 uma 'gay band' por Divulgação
Lukas Oliveira com a namorada por Reprodução/Redes Sociais
Lukas Oliveira formou em 2018 uma 'gay band' por Divulgação
Bailarino de Anitta, Lukas Oliveira rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai por Reprodução/Redes Sociais
Bailarino de Anitta, Lukas Oliveira rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai por Reprodução/X
Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai por Reprodução/Redes Sociais

Na postagem sobre a gravidez, Lukas exaltou a companheira e refletiu sobre as críticas: “Você chegou como um furacão me mostrando o que é amar e poder ser amado de uma das melhores formas que já vivi. Virando notícia, escutando diversas coisas positivas e negativas… hoje vejo que tudo só me fortalece quando tenho você ao meu lado.”

Ele ainda revelou que ser pai sempre foi um grande sonho: “Quem me conhece sabe que esse sempre foi um sonho da minha vida. Ter isso se tornando realidade ao seu lado é uma felicidade imensa”.

Para encerrar, mandou um recado: “Independente do que falarem, tô nem aí! Não é uma dança, um trabalho ou uma roupa que vai definir quem eu sou. Estou apenas sendo feliz como qualquer um.”

Leia mais

Imagem - Pega essa dica: 10 nomes para gatos com muita energia

Pega essa dica: 10 nomes para gatos com muita energia

Imagem - 5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

Mais recentes

Imagem - Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto

Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto
Imagem - Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'
Imagem - Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta