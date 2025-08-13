Acesse sua conta
Erick Jacquin detona Morango do Amor e divide opiniões na web: 'Pra quê botar essa m*rda'

Sobremesa foi provada pelos jurados do Masterchef

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:01

Erick Jacquin detona Morango do Amor e divide opiniões na web
Erick Jacquin detona Morango do Amor e divide opiniões na web Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Erick Jacquin entrou para os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (13), após criticar duramente o Morango do Amor, sobremesa que ganhou popularidade entre os internautas em todo o Brasil.

Em vídeo divulgado no Instagram do MasterChef, os jurados experimentaram a iguaria. Enquanto Henrique Fogaça e Helena Rizzo elogiaram o doce, mesmo destacando o excesso de açúcar, Jacquin não poupou críticas.

“Tem coisa que não consigo entender na vida, gente. Morango, essa fruta maravilhosa, e colocam essa merda por cima? Esse açúcar industrial, corantes… Isso não é confeitaria, nem sobremesa, é porcaria!”, disparou o chef, fazendo referência à dinâmica do programa em que pratos de destaque são salvos do subsolo.

Os fãs se divertiram com a reação do francês. “o jacquin esculachando o morango do amor kkkkkkkkkkkk”, comentou um internauta. Outro lembrou do bordão do chef: “Fiquei esperando o Jacquin soltar um ‘vergonha da pofession’”. Houve ainda quem defendesse a posição do jurado: “Sou team Jacquin total kkkk. Ranço desse trem cheio de açúcar”.

