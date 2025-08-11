Band divulga participantes do MasterChef Celebridades; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:20
A Band divulgou nesta segunda-feira (11) os nomes dos famosos que vão participar da edição inédita do MasterChef Celebridades, que tem previsão de estreia para novembro deste ano. 12 celebridades foram selecionadas para competir e tentar agradar o trio de chefes, formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
Atualmente, o MasterChef Brasil está na 12ª temporada na Band, com uma disputa entre cozinheiros amadores por uma série de prêmios, além do troféu que consagra o vencedor. Já o MasterChef Celebridades contará com personalidades conhecidas pelo público, de atleta a cantores, que vão mostrar seus dotes na cozinha.
MasterChef 2025
Confira abaixo os famosos confirmados no programa:
Participantes do Masterchef Celebridades