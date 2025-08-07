ERRO FATAL

Eliminada do 'MasterChef Brasil', participante desabafa após usar mel em prova vegana: 'Me sentindo burra'

Ex-participante lamenta erro "evitável" em desafio de culinária japonesa

Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 06:47

Erro em prova vegana tira Teresa do MasterChef Crédito: Reprodução/Band

A eliminação de Teresa no MasterChef Brasil 2025, exibido na última terça-feira (5), foi marcada por emoção e arrependimento. A cozinheira deixou o reality show da Band após utilizar mel, um ingrediente de origem animal, em uma prova de sushi vegano. Em entrevista à emissora nesta quarta-feira (6), a ex-participante desabafou sobre o equívoco e revelou estar "arrasada".

"Estou me sentindo burra e idiota por ter usado mel em uma prova vegana", afirmou, visivelmente abalada. Segundo Teresa, o erro foi causado por distração: “Em casa, geralmente eu uso maple syrup, mas como não tinha, peguei o mel. Nem passou pela minha cabeça”.

Durante a prova, a chef convidada Telma Shimizu alertou os jurados sobre o deslize, o que fez Teresa perceber imediatamente a gravidade da situação. "Quando ela falou, eu já sabia que eu ia sair. Eu já aceitei que eu ia ser eliminada", contou.

Assista ao momento da eliminação de Teresa:

Esta foi a segunda eliminação de Teresa na temporada, ela havia sido eliminada anteriormente e retornado por meio da repescagem. Para ela, esta saída teve um gosto mais amargo. "Desta vez, foi um erro que poderia ser evitado. Não foi porque eu cozinhei mal, ou porque eu não entreguei. Foi uma falta de atenção minha", refletiu.