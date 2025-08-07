Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eliminada do 'MasterChef Brasil', participante desabafa após usar mel em prova vegana: 'Me sentindo burra'

Ex-participante lamenta erro "evitável" em desafio de culinária japonesa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 06:47

Erro em prova vegana tira Teresa do MasterChef
Erro em prova vegana tira Teresa do MasterChef Crédito: Reprodução/Band

A eliminação de Teresa no MasterChef Brasil 2025, exibido na última terça-feira (5), foi marcada por emoção e arrependimento. A cozinheira deixou o reality show da Band após utilizar mel, um ingrediente de origem animal, em uma prova de sushi vegano. Em entrevista à emissora nesta quarta-feira (6), a ex-participante desabafou sobre o equívoco e revelou estar "arrasada".

"Estou me sentindo burra e idiota por ter usado mel em uma prova vegana", afirmou, visivelmente abalada. Segundo Teresa, o erro foi causado por distração: “Em casa, geralmente eu uso maple syrup, mas como não tinha, peguei o mel. Nem passou pela minha cabeça”.

MasterChef Brasil 2025

Tereza comete erro imperdoável e é eliminada do reality por Reprodução/Band
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
Sofia e Felipe M por Reprodução/Band
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
1 de 9
Tereza comete erro imperdoável e é eliminada do reality por Reprodução/Band

Durante a prova, a chef convidada Telma Shimizu alertou os jurados sobre o deslize, o que fez Teresa perceber imediatamente a gravidade da situação. "Quando ela falou, eu já sabia que eu ia sair. Eu já aceitei que eu ia ser eliminada", contou.

Assista ao momento da eliminação de Teresa:

Esta foi a segunda eliminação de Teresa na temporada, ela havia sido eliminada anteriormente e retornado por meio da repescagem. Para ela, esta saída teve um gosto mais amargo. "Desta vez, foi um erro que poderia ser evitado. Não foi porque eu cozinhei mal, ou porque eu não entreguei. Foi uma falta de atenção minha", refletiu.

Leia Mais

Descubra os melhores destinos para estudar artes e cultura no exterior

5 chás caseiros para melhorar a qualidade do sono

Conheça os 7 melhores lugares do mundo para ser LGBTQIAPN+

Apesar do tropeço, Teresa afirmou que não pretende abandonar a cozinha. “A única certeza que eu tenho na vida é que eu quero seguir a carreira de gastronomia. Quero muito estagiar em algum restaurante, aqui e fora do Brasil. Também penso em abrir minha confeitaria ou restaurante daqui a um tempo”, declarou, esperançosa com os próximos passos.

Leia mais

Imagem - Discreta, Renata Vasconcellos vive casamento com diretor da GloboNews há 11 anos

Discreta, Renata Vasconcellos vive casamento com diretor da GloboNews há 11 anos

Imagem - Ator acusa galã de ‘Vale Tudo’ de internação forçada em clínica psiquiátrica

Ator acusa galã de ‘Vale Tudo’ de internação forçada em clínica psiquiátrica

Imagem - Saiba quanto Paolla Oliveira ganha em ‘Vale Tudo’, mesmo sem contrato fixo

Saiba quanto Paolla Oliveira ganha em ‘Vale Tudo’, mesmo sem contrato fixo

Mais recentes

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
Imagem - Nattan é denunciado por expor mulher com nanismo em show; associação chama ato de 'escárnio público'

Nattan é denunciado por expor mulher com nanismo em show; associação chama ato de 'escárnio público'
Imagem - Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas

Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas

MAIS LIDAS

Imagem - Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'
01

Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'

Imagem - Paola Carosella retorna ao ‘MasterChef Brasil’ após 5 anos para ocupar vaga deixada por Jacquin
02

Paola Carosella retorna ao ‘MasterChef Brasil’ após 5 anos para ocupar vaga deixada por Jacquin

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
03

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Veja 4 pequenos gestos diários que fortalecem o amor e deixa os casais mais felizes
04

Veja 4 pequenos gestos diários que fortalecem o amor e deixa os casais mais felizes