CACHÊ MILIONÁRIO

Saiba quanto Paolla Oliveira ganha em ‘Vale Tudo’, mesmo sem contrato fixo

Atriz divide opiniões como Heleninha Roitman, mas garante cachê milionário mesmo sem exclusividade com a TV Globo

Apesar das críticas à sua atuação como Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo" , da TV Globo, Paolla Oliveira tem motivos para comemorar. Segundo o colunista André Romano, do portal O Tempo, a atriz fechou um cachê estimado em R$ 1 milhão para interpretar a icônica personagem, consagrada originalmente por Renata Sorrah em 1988. >

O valor inclui não apenas os meses de gravação da novela, mas também o uso de imagem e eventuais ações comerciais atreladas à produção. Mesmo sem contrato fixo com a emissora, Paolla está entre os nomes mais bem pagos do elenco do folhetim adaptado de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.>