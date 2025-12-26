SAÚDE

Os hábitos que você deve ter no banho que te ajudam a prevenir fraturas e doenças infecciosas

Usar chinelo no chuveiro cria uma barreira de proteção contra pisos escorregadios e micro-organismos comuns em ambientes úmidos

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17:00

O hábito funciona como uma proteção básica contra escorregões, lesões e micro-organismos Crédito: Freepik

Um gesto pequeno, muitas vezes esquecido, pode ter impacto direto na saúde e na segurança dentro do banheiro: entrar no chuveiro usando chinelo.

Embora pareça detalhe, o calçado funciona como uma proteção básica contra acidentes domésticos e contra o contato direto dos pés com superfícies que acumulam fungos e bactérias. Em épocas mais quentes, quando o uso do banheiro é mais frequente e a umidade se mantém elevada, esse cuidado se torna ainda mais relevante.

O ambiente do banheiro reúne vários fatores de risco ao mesmo tempo. O piso molhado, o vapor constante e a circulação limitada de ar criam condições ideais tanto para escorregões quanto para a proliferação de micro-organismos. Nesse cenário, o chinelo atua como uma camada simples de defesa entre o corpo e essas superfícies.

Calor, umidade e maior exposição

Nos meses de calor, fungos e bactérias encontram no banheiro um local perfeito para se desenvolver. A umidade persistente do chão e das paredes favorece a sobrevivência desses agentes, que podem ser transmitidos pelo contato direto com a pele.

Além disso, durante o verão, os pés costumam permanecer úmidos por mais tempo, seja pelo suor ou pelo uso de calçados abertos. Com os poros mais dilatados, a barreira natural da pele fica reduzida, facilitando a entrada de micro-organismos e aumentando o risco de infecções.

Riscos de tomar banho descalço

Ficar descalço no chuveiro, especialmente em banheiros compartilhados, pode expor os pés a diversos problemas. O piso pode abrigar fungos responsáveis por frieiras e micoses, além de bactérias associadas a infecções cutâneas.

Outro ponto importante é a chance de quedas. Superfícies molhadas se tornam escorregadias com facilidade, aumentando o risco de escorregar e sofrer entorses, contusões ou até fraturas. Pequenos cortes causados por lascas de azulejo ou objetos esquecidos no chão também são mais comuns do que se imagina.

Como o chinelo ajuda na prevenção

O uso de chinelo cria uma separação física entre os pés e o piso. Modelos com solado antiderrapante oferecem mais aderência, contribuindo para a estabilidade durante o banho e reduzindo a chance de acidentes.

Além da proteção contra quedas, o calçado diminui o contato direto com micro-organismos presentes no chão, funcionando como uma medida simples e eficaz de prevenção contra infecções nos pés.

Banheiro de casa também exige cuidado

É comum pensar que esses riscos só existem em banheiros públicos, mas o ambiente doméstico também merece atenção. O vaso sanitário pode abrigar milhares de tipos de bactérias, que se espalham pelo banheiro, principalmente quando a descarga é acionada com a tampa aberta.

A limpeza frequente ajuda a reduzir a contaminação, mas não elimina totalmente os micro-organismos. Por isso, especialistas indicam o uso de chinelo também em casa, sobretudo em residências com mais moradores.