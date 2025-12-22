Acesse sua conta
Esse 'caviar' estranho no jardim exige remoção imediata; entenda o risco

Ninhos de carrapatos podem se multiplicar no outono e ameaçar pessoas e animais

  Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:00

Identificar e remover os grânulos castanhos evita infestações e doenças
Identificar e remover os grânulos castanhos evita infestações e doenças

Os pequenos grânulos castanhos que aparecem no jardim durante o outono podem parecer inofensivos, mas especialistas alertam: eles precisam ser removidos o mais rápido possível. Esses pontos minúsculos são, na verdade, ovos de carrapatos; e cada fêmea pode colocar até 2.000 de uma só vez.

Ignorar esses acúmulos pode favorecer a eclosão das larvas na primavera, aumentando o risco de parasitas transmissores de doenças circularem perto de casas, animais de estimação e crianças.

Os grânulos castanhos que escondem um perigo real

Durante o outono, as fêmeas dos carrapatos procuram locais úmidos e protegidos para depositar seus ovos, formando aglomerações que permanecem no jardim até a primavera seguinte.

Cada conjunto pode conter cerca de 2 mil ovos, que ficam em repouso ao longo do inverno aguardando a época ideal para eclodir. Quando isso acontece, centenas de larvas microscópicas se espalham pela vegetação, iniciando seu ciclo parasitário.

Essas larvas se tornam rapidamente parasitas hematófagos capazes de transmitir doenças, e por isso é essencial reconhecer os ninhos antes que se espalhem.

Os ovos costumam aparecer como pequenos grânulos castanhos, variando do claro ao bem escuro, e são menores que a cabeça de um fósforo. A textura brilhante, causada por uma camada cerosa protetora, faz com que muitos os apelidem de “caviar de carrapato”.

A espécie mais comum na Europa Central, o carrapato europeu da mamona (Ixodes ricinus), é conhecida por transmitir a encefalite (TBE) e a doença de Lyme. Embora seja típico de áreas sombreadas e úmidas de florestas, o parasita se adapta facilmente a gramados, arbustos e jardins residenciais. Por isso, compreender a aparência dos ovos é fundamental para evitar que sua casa se torne um ponto de proliferação.

Onde esses ninhos se escondem no jardim

Os ninhos de carrapatos preferem locais que mantenham a umidade e ofereçam proteção contra o sol direto. É comum encontrá-los sob folhas acumuladas, perto de vasos de plantas, entre pedaços de madeira ou sob pedras ornamentais. Esses pontos são perfeitos para impedir que os ovos sequem, garantindo a sobrevivência até a primavera.

O grande desafio é que esses pequenos pontos passam despercebidos por quem não sabe o que procurar. Diferentemente de outras pragas de jardim, como caracóis, os ovos dos carrapatos são firmes, resistentes e incrivelmente duráveis. Eles não se desintegram com chuva, esmagamento leve ou frio intenso, o que torna sua remoção manual a maneira mais eficaz de controle.

Quando não identificados rapidamente, os ninhos podem se multiplicar em diferentes áreas do quintal, criando um ambiente ideal para a infestação. Isso aumenta os riscos tanto para animais domésticos quanto para pessoas que circulam pelo local. Quanto mais cedo forem encontrados, mais fácil será evitar que os carrapatos completem seu ciclo e se disseminem.

Como remover ninhos de carrapatos com segurança 

Ao localizar um aglomerado suspeito, é essencial manuseá-lo com cuidado. Especialistas recomendam o uso de luvas grossas e uma pá de mão para retirar completamente o material. Evite tocar diretamente nos ovos, pois eles podem grudar na pele ou nas unhas e acabar sendo levados involuntariamente para outras áreas do jardim.

Após a remoção, duas formas eficazes de descarte são recomendadas: colocar o material em álcool, que neutraliza os ovos rapidamente, ou selá-lo em um saco a vácuo e descartá-lo no lixo comum. Não é indicado simplesmente jogar os ovos no solo ou deixá-los expostos, pois eles podem sobreviver mesmo em condições adversas.

Manter o jardim limpo, com folhas recolhidas e áreas sombreadas bem cuidadas, reduz drasticamente as chances de novos ninhos surgirem. Inspeções regulares durante o outono e o inverno ajudam a detectar precocemente qualquer nova formação. E reforçar hábitos de prevenção ao redor de animais de estimação aumenta ainda mais a segurança de toda a casa.

