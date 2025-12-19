Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Essa cidade do Nordeste ficou conhecida como a 'Atenas brasileira' por lembrar a Grécia antiga; conheça

O conjunto arquitetônico tombado pelo IPHAN conserva igrejas, sobrados e edifícios públicos que contam a trajetória da região

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:00

Explore Penedo e o Museu Paço Imperial, que guarda registros da passagem de Dom Pedro II no século 19
Explore Penedo e o Museu Paço Imperial, que guarda registros da passagem de Dom Pedro II no século 19 Crédito: Otávio Nogueira/Wikimedia Commons

Penedo não é apenas mais uma cidade colonial: ela é uma guardiã da história que se assenta em uma formação rochosa natural.

A cidade, localizada às margens do grandioso Rio São Francisco, ostenta o título de um dos municípios mais antigos do país, tendo sido fundada ainda no século 16.

Penedo

Igrejas barrocas e o Rio São Francisco compõem o charme histórico de Penedo (Imagem: Leo Avila Fotografias | Shutterstock) por Imagem: Leo Avila Fotografias | Shutterstock
Penedo por Reprodução
Penedo por Reprodução
Explore Penedo e o Museu Paço Imperial, que guarda registros da passagem de Dom Pedro II no século 19 por Otávio Nogueira/Wikimedia Commons
1 de 4
Igrejas barrocas e o Rio São Francisco compõem o charme histórico de Penedo (Imagem: Leo Avila Fotografias | Shutterstock) por Imagem: Leo Avila Fotografias | Shutterstock

LEIA MAIS

Chef revela o segredo para o purê de batatas ficar mais cremoso: não tem mistério

A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

Quer um bolo macio e fofinho? Tire agora esse papel manteiga debaixo dele

Saiba a posição ideal para colocar a árvore de Natal para atrair dinheiro em 2026: o segredo está no Feng Shui

Quem nasceu nos anos 60 e 70 desenvolveu 9 forças mentais que estão desaparecendo nas gerações atuais

O seu passado é marcado pela navegação e pelo ciclo do açúcar, e esses traços moldaram visivelmente a organização de seu centro e suas construções.

Desse modo, a cidade vai muito além do seu patrimônio físico, pois mantém uma vida cultural vibrante, recheada de festivais, eventos e manifestações religiosas.

Por que chamam de 'Atenas alagoana'?

Graças ao seu conjunto urbano rico e bem preservado, Penedo ganhou o notável apelido de "Atenas alagoana". É importante destacar que o conjunto arquitetônico do município está tombado pelo IPHAN, sendo mantido com grande zelo e cuidado.

Você encontra por toda parte edifícios públicos, sobrados e igrejas que narram a trajetória da região.

Além disso, o nome da cidade faz referência direta à sua localização em cima de uma formação rochosa, já que "penedo" é uma palavra latina que significa "pedra grande".

Um mergulho nos pontos de visitação

Para quem aprecia história e arte, Penedo oferece um rico roteiro que exige calma e muita observação.

O famoso Museu Paço Imperial é um ponto fundamental para contextualizar a importância política de Penedo. Ele guarda, por exemplo, registros da visita do imperador Dom Pedro II durante o século 19.

Ademais, você precisa conhecer o Theatro Sete de Setembro e as igrejas imponentes.

Inclua em seu passeio a Igreja de Nossa Senhora da Corrente e o Convento e a Igreja Santa Maria dos Anjos, que são áreas históricas abertas ao público.

O espetáculo da natureza e o rio

A relação de Penedo com o Rio São Francisco é intensa e proporciona uma experiência única para os turistas. O rio, apelidado carinhosamente de "Velho Chico", complementa a paisagem e a rotina da cidade.

Aproveite a oportunidade de fazer um passeio de barco, pois ele oferece uma perspectiva diferenciada da arquitetura da cidade e de sua posição sobre o rochedo.

O trajeto náutico permite que você siga para Neópolis, em Sergipe, ou desça até a foz do rio. A luz do fim de tarde garante um pôr do sol memorável sobre as águas.

Leia mais

Imagem - Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Imagem - A incrível história do imperador romano que morreu de tanto comer queijo

A incrível história do imperador romano que morreu de tanto comer queijo

Imagem - Esqueça o airfryer e o micro-ondas: esse eletrodoméstico versátil que descongela, esquenta e cozinha

Esqueça o airfryer e o micro-ondas: esse eletrodoméstico versátil que descongela, esquenta e cozinha

Mais recentes

Imagem - Não é só no SBT: Zezé Di Camargo vira nome proibido e é colocado na geladeira por outras emissoras de TV

Não é só no SBT: Zezé Di Camargo vira nome proibido e é colocado na geladeira por outras emissoras de TV
Imagem - Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)

Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)
Imagem - Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

MAIS LIDAS

Imagem - Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra
01

Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra

Imagem - Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia
02

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
03

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
04

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó