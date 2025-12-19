TURISMO

Essa cidade do Nordeste ficou conhecida como a 'Atenas brasileira' por lembrar a Grécia antiga; conheça

O conjunto arquitetônico tombado pelo IPHAN conserva igrejas, sobrados e edifícios públicos que contam a trajetória da região

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:00

Explore Penedo e o Museu Paço Imperial, que guarda registros da passagem de Dom Pedro II no século 19 Crédito: Otávio Nogueira/Wikimedia Commons

Penedo não é apenas mais uma cidade colonial: ela é uma guardiã da história que se assenta em uma formação rochosa natural.

A cidade, localizada às margens do grandioso Rio São Francisco, ostenta o título de um dos municípios mais antigos do país, tendo sido fundada ainda no século 16.

O seu passado é marcado pela navegação e pelo ciclo do açúcar, e esses traços moldaram visivelmente a organização de seu centro e suas construções.

Desse modo, a cidade vai muito além do seu patrimônio físico, pois mantém uma vida cultural vibrante, recheada de festivais, eventos e manifestações religiosas.

Por que chamam de 'Atenas alagoana'?

Graças ao seu conjunto urbano rico e bem preservado, Penedo ganhou o notável apelido de "Atenas alagoana". É importante destacar que o conjunto arquitetônico do município está tombado pelo IPHAN, sendo mantido com grande zelo e cuidado.

Você encontra por toda parte edifícios públicos, sobrados e igrejas que narram a trajetória da região.

Além disso, o nome da cidade faz referência direta à sua localização em cima de uma formação rochosa, já que "penedo" é uma palavra latina que significa "pedra grande".

Um mergulho nos pontos de visitação

Para quem aprecia história e arte, Penedo oferece um rico roteiro que exige calma e muita observação.

O famoso Museu Paço Imperial é um ponto fundamental para contextualizar a importância política de Penedo. Ele guarda, por exemplo, registros da visita do imperador Dom Pedro II durante o século 19.

Ademais, você precisa conhecer o Theatro Sete de Setembro e as igrejas imponentes.

Inclua em seu passeio a Igreja de Nossa Senhora da Corrente e o Convento e a Igreja Santa Maria dos Anjos, que são áreas históricas abertas ao público.

O espetáculo da natureza e o rio

A relação de Penedo com o Rio São Francisco é intensa e proporciona uma experiência única para os turistas. O rio, apelidado carinhosamente de "Velho Chico", complementa a paisagem e a rotina da cidade.

Aproveite a oportunidade de fazer um passeio de barco, pois ele oferece uma perspectiva diferenciada da arquitetura da cidade e de sua posição sobre o rochedo.