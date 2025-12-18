NATAL

Saiba a posição ideal para colocar a árvore de Natal para atrair dinheiro em 2026: o segredo está no Feng Shui

Canto sudeste, luzes e cores entram como aliados para organizar o chi e abrir espaço para um ano mais próspero

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 20:00

Segundo o feng shui, a posição da árvore pode reforçar a intenção de dinheiro, oportunidades e harmonia em 2026 Crédito: Freepik

Segundo o Feng Shui, a árvore de Natal não serve só para criar clima festivo; ela pode ser usada como um ponto de foco para prosperidade, harmonia e boas energias no novo ciclo.

Para 2026, a lógica é observar onde o enfeite ancora a atenção dentro do lar, já que a posição tende a influenciar a sensação de fluxo do chi e a energia ligada a dinheiro.

Com isso, a escolha do lugar deixa de ser aleatória e passa a seguir um raciocínio: reforçar crescimento, abrir caminhos e sustentar um ambiente mais leve ao longo do ano.

O que a simbologia da árvore representa

A árvore é associada ao elemento madeira, símbolo de vitalidade e expansão; na leitura do feng shui, madeira bem direcionada sugere movimento ascendente e oportunidades em circulação.

Por outro lado, detalhes contam: luzes ativam o fogo e dão vida ao conjunto; tons dourados e verdes remetem à riqueza e renovação, enquanto o vermelho costuma puxar sorte.

Onde fica o setor de prosperidade

O setor da prosperidade geralmente é localizado no canto sudeste do imóvel ou do ambiente principal; ele é ligado a abundância e estabilidade, por isso entra como prioridade na decoração.

Desse modo, posicionar a árvore no sudeste busca amplificar a combinação madeira e intenção, conectando a decoração ao tema de desenvolvimento, expansão e fortuna em 2026.

Alternativas de posicionamento conforme a casa

No entanto, nem toda planta permite usar o sudeste; nesses casos, a prática costuma indicar o leste, relacionado à saúde e à vitalidade, como forma de fortalecer a energia do lar.

Outra opção é o norte, área ligada à carreira; assim, quem procura evolução profissional em 2026 pode escolher esse ponto, sem comprometer passagem, ventilação e conforto.

Ajustes simples que fazem diferença

Para favorecer o chi, o entorno da árvore tende a funcionar melhor quando está limpo e organizado, com espaço livre ao redor e sem excesso de objetos encostados nos enfeites.

Por fim, evite colocar a árvore colada na porta, para que a energia não escape, e inclua símbolos de riqueza, como moeda chinesa, pote da abundância ou adornos com esse significado.