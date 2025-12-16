CONFIRA RECEITAS

4 drinques natalinos para entrar no clima das festas

Drinks podem deixar a noite do dia 25 mais especial



Saiba como fazer drinks saborosos para o Natal Crédito: Reprodução

Dos drinks clássicos ao toque contemporâneo, as comemorações de Natal vão ficar ainda mais especiais. Por isso, trouxemos opções, dos refrescantes aos aromáticos, as receitas são fáceis de preparar e perfeitas para brincar na ceia, no almoço do dia 25 de dezembro, ou até no amigo secreto. Escolha a taça, prepare o gelo e entre no mood natalino.

Maple Old Fashioned

Um clássico com toque adocicado e sofisticado.

Ingredientes

50 ml de Buffalo Trace Bourbon whiskey

10 ml de Sazerac Rye whiskey

10 ml de maple syrup

1 dash de Regans’ Orange Bitters

3 gotas de solução salina (ou uma pitada de sal)

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes com gelo em um mixing glass até gelar bem. Coe para um copo old-fashioned com gelo, de preferência um cubo grande.

Martini de Cranberry

Refrescante e festivo, com a cara do Natal.

Ingredientes

60 ml de vodka Stoli ELIT

30 ml de licor de laranja

60 ml de suco de cranberry

15 ml de suco de limão fresco

Gelo

Cranberries frescas ou casca de laranja para decorar

Modo de preparo

Coloque todos os líquidos em uma coqueteleira com gelo e bata por 10 a 15 segundos. Coe para uma taça de martini gelada e finalize com cranberries ou casca de laranja.

Oaxacan Hot Chocolate

Ideal para noites mais frescas, com sabor intenso e levemente picante.

Ingredientes

45 ml de 1800 Reposado

7 ml de Agavero Original

180 ml de chocolate quente mexicano

Chocolate amargo, noz-moscada, canela e pimenta cayenne a gosto

Modo de preparo

Prepare o chocolate quente bem cremoso. Na caneca, adicione o 1800 Reposado e o Agavero Original. Complete com o chocolate quente e mexa suavemente. Finalize com as especiarias.

Vermute Quente de Natal

Aconchegante e aromático, perfeito para servir quente.

Ingredientes

300 ml de Carpano Antica Formula

200 ml de suco de maçã

1 laranja em rodelas

2 paus de canela

4 cravos

2 estrelas de anis

Mel a gosto

Modo de preparo