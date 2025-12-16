4 drinques natalinos para entrar no clima das festas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:07
Dos drinks clássicos ao toque contemporâneo, as comemorações de Natal vão ficar ainda mais especiais. Por isso, trouxemos opções, dos refrescantes aos aromáticos, as receitas são fáceis de preparar e perfeitas para brincar na ceia, no almoço do dia 25 de dezembro, ou até no amigo secreto. Escolha a taça, prepare o gelo e entre no mood natalino.
Drinks
Um clássico com toque adocicado e sofisticado.
Ingredientes
50 ml de Buffalo Trace Bourbon whiskey
10 ml de Sazerac Rye whiskey
10 ml de maple syrup
1 dash de Regans’ Orange Bitters
3 gotas de solução salina (ou uma pitada de sal)
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes com gelo em um mixing glass até gelar bem. Coe para um copo old-fashioned com gelo, de preferência um cubo grande.
Refrescante e festivo, com a cara do Natal.
Ingredientes
60 ml de vodka Stoli ELIT
30 ml de licor de laranja
60 ml de suco de cranberry
15 ml de suco de limão fresco
Gelo
Cranberries frescas ou casca de laranja para decorar
Modo de preparo
Coloque todos os líquidos em uma coqueteleira com gelo e bata por 10 a 15 segundos. Coe para uma taça de martini gelada e finalize com cranberries ou casca de laranja.
Ideal para noites mais frescas, com sabor intenso e levemente picante.
Ingredientes
45 ml de 1800 Reposado
7 ml de Agavero Original
180 ml de chocolate quente mexicano
Chocolate amargo, noz-moscada, canela e pimenta cayenne a gosto
Modo de preparo
Prepare o chocolate quente bem cremoso. Na caneca, adicione o 1800 Reposado e o Agavero Original. Complete com o chocolate quente e mexa suavemente. Finalize com as especiarias.
Aconchegante e aromático, perfeito para servir quente.
Ingredientes
300 ml de Carpano Antica Formula
200 ml de suco de maçã
1 laranja em rodelas
2 paus de canela
4 cravos
2 estrelas de anis
Mel a gosto
Modo de preparo
Leve todos os ingredientes ao fogo baixo, sem ferver. Deixe reduzir levemente por cerca de 10 minutos, ajuste o mel e sirva quente, decorando com laranja e canela.