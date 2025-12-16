NOVELA DAS 6

Túlio ou Celso? Larissa Manoela abre o jogo sobre o destino amoroso de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:15

Estela (Larissa Manoela) ficará com Túlio (Cadu Libonati) ou Celso (Rainer Cadete) em Êta Mundo Melhor!? Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você também está dividido, saiba que não está sozinho. O romance de Estela, personagem de Larissa Manoela em 'Êta Mundo Melhor!', virou um dos assuntos mais comentados da novela das seis. Afinal, quem vai conquistar o coração da enfermeira: Túlio (Cadu Libonati) ou Celso (Rainer Cadete)?

Nos bastidores, a pergunta já virou até aposta entre o elenco. E, segundo a própria Larissa, a resposta não será nada óbvia.

Em entrevista recente, a atriz falou sobre o dilema vivido por sua personagem e destacou que entende a curiosidade do público. “Triângulos amorosos sempre fazem as pessoas torcerem, imaginarem finais e criarem teorias. Isso é delicioso”, comentou.

Na trama, Estela vive um verdadeiro nó sentimental. Apesar de já ter admitido que não ama mais Celso da mesma forma, o passado entre os dois ainda pesa. Ao mesmo tempo, Túlio surge como uma possibilidade nova, mais leve e sem tantas cicatrizes emocionais. Para complicar ainda mais, Tamires (Monique Alfradique), ex de Túlio, também entra no jogo e revela interesse por Celso.

Larissa analisou com cuidado as duas relações. “O vínculo da Estela com o Celso é intenso, cheio de história e emoções mal resolvidas. Já com o Túlio existe algo novo, mais suave, talvez com menos dor envolvida”, refletiu.

Mesmo assim, a atriz evita escolher um lado. “Minha torcida é pelo que fizer mais sentido para a trajetória dela. O que for mais humano, mais verdadeiro para a Estela”, resumiu.

Se alguém poderia puxar a torcida para o próprio personagem, esse alguém seria Rainer Cadete. Mas o ator garante que prefere observar o caos romântico de camarote. “Esse quadrado amoroso virou quase um esporte para o público, e eu adoro isso”, brincou.

Segundo ele, cada relação revela uma faceta diferente da história. “Com a Estela existe uma doçura construída aos poucos. Com a Tamires, surge algo mais imprevisível. E o Túlio bagunça tudo, deixando a trama ainda mais interessante.”

Rainer também destacou que a sintonia fora de cena ajuda, e muito, no resultado final. “A gente se diverte nos bastidores, aposta quem vai ficar com quem, ri bastante. Essa leveza acaba aparecendo na tela”, contou.