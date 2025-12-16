Túlio ou Celso? Larissa Manoela abre o jogo sobre o destino amoroso de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:15
Se você também está dividido, saiba que não está sozinho. O romance de Estela, personagem de Larissa Manoela em 'Êta Mundo Melhor!', virou um dos assuntos mais comentados da novela das seis. Afinal, quem vai conquistar o coração da enfermeira: Túlio (Cadu Libonati) ou Celso (Rainer Cadete)?
Nos bastidores, a pergunta já virou até aposta entre o elenco. E, segundo a própria Larissa, a resposta não será nada óbvia.
Em entrevista recente, a atriz falou sobre o dilema vivido por sua personagem e destacou que entende a curiosidade do público. “Triângulos amorosos sempre fazem as pessoas torcerem, imaginarem finais e criarem teorias. Isso é delicioso”, comentou.
Na trama, Estela vive um verdadeiro nó sentimental. Apesar de já ter admitido que não ama mais Celso da mesma forma, o passado entre os dois ainda pesa. Ao mesmo tempo, Túlio surge como uma possibilidade nova, mais leve e sem tantas cicatrizes emocionais. Para complicar ainda mais, Tamires (Monique Alfradique), ex de Túlio, também entra no jogo e revela interesse por Celso.
Larissa analisou com cuidado as duas relações. “O vínculo da Estela com o Celso é intenso, cheio de história e emoções mal resolvidas. Já com o Túlio existe algo novo, mais suave, talvez com menos dor envolvida”, refletiu.
Mesmo assim, a atriz evita escolher um lado. “Minha torcida é pelo que fizer mais sentido para a trajetória dela. O que for mais humano, mais verdadeiro para a Estela”, resumiu.
Se alguém poderia puxar a torcida para o próprio personagem, esse alguém seria Rainer Cadete. Mas o ator garante que prefere observar o caos romântico de camarote. “Esse quadrado amoroso virou quase um esporte para o público, e eu adoro isso”, brincou.
Segundo ele, cada relação revela uma faceta diferente da história. “Com a Estela existe uma doçura construída aos poucos. Com a Tamires, surge algo mais imprevisível. E o Túlio bagunça tudo, deixando a trama ainda mais interessante.”
Rainer também destacou que a sintonia fora de cena ajuda, e muito, no resultado final. “A gente se diverte nos bastidores, aposta quem vai ficar com quem, ri bastante. Essa leveza acaba aparecendo na tela”, contou.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações.