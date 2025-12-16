Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Túlio ou Celso? Larissa Manoela abre o jogo sobre o destino amoroso de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Novela das seis vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:15

Estela (Larissa Manoela) ficará com Túlio (Cadu Libonati) ou Celso (Rainer Cadete) em Êta Mundo Melhor!? Crédito: Reprodução/TV Globo 

Se você também está dividido, saiba que não está sozinho. O romance de Estela, personagem de Larissa Manoela em 'Êta Mundo Melhor!', virou um dos assuntos mais comentados da novela das seis. Afinal, quem vai conquistar o coração da enfermeira: Túlio (Cadu Libonati) ou Celso (Rainer Cadete)?

Nos bastidores, a pergunta já virou até aposta entre o elenco. E, segundo a própria Larissa, a resposta não será nada óbvia.

Em entrevista recente, a atriz falou sobre o dilema vivido por sua personagem e destacou que entende a curiosidade do público. “Triângulos amorosos sempre fazem as pessoas torcerem, imaginarem finais e criarem teorias. Isso é delicioso”, comentou.

Leia mais

Imagem - 'O Agente Secreto' e mais três produções brasileiras entram na pré-lista do Oscar 2026; confira

'O Agente Secreto' e mais três produções brasileiras entram na pré-lista do Oscar 2026; confira

Imagem - Nada fica igual: terça-feira (16 de dezembro) traz ajustes que mudam o rumo emocional dos signos este mês

Nada fica igual: terça-feira (16 de dezembro) traz ajustes que mudam o rumo emocional dos signos este mês

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': proposta inesperada e pedido de adoção agitam o capítulo desta terça (16)

'Êta Mundo Melhor!': proposta inesperada e pedido de adoção agitam o capítulo desta terça (16)

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Na trama, Estela vive um verdadeiro nó sentimental. Apesar de já ter admitido que não ama mais Celso da mesma forma, o passado entre os dois ainda pesa. Ao mesmo tempo, Túlio surge como uma possibilidade nova, mais leve e sem tantas cicatrizes emocionais. Para complicar ainda mais, Tamires (Monique Alfradique), ex de Túlio, também entra no jogo e revela interesse por Celso.

Larissa analisou com cuidado as duas relações. “O vínculo da Estela com o Celso é intenso, cheio de história e emoções mal resolvidas. Já com o Túlio existe algo novo, mais suave, talvez com menos dor envolvida”, refletiu.

Mesmo assim, a atriz evita escolher um lado. “Minha torcida é pelo que fizer mais sentido para a trajetória dela. O que for mais humano, mais verdadeiro para a Estela”, resumiu.

Se alguém poderia puxar a torcida para o próprio personagem, esse alguém seria Rainer Cadete. Mas o ator garante que prefere observar o caos romântico de camarote. “Esse quadrado amoroso virou quase um esporte para o público, e eu adoro isso”, brincou.

Larissa Manoela vive Estela em "Êta Mundo Melhor"

Larissa Manoela interpreta Estela em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Larissa Manoela vive Estela em "Êta Mundo Melhor" por Reprodução/Globoplay
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Larissa Manoela está na novela ‘Êta mundo melhor!’ por Fábio Rocha/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Larissa Manoela está no elenco da novela "Êta mundo melhor" por Reprodução/Instagram
1 de 7
Larissa Manoela interpreta Estela em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sérgio Malheiros estreia em 'Êta Mundo Melhor!' e promete caos com triângulo amoroso

Ator de "Êta Mundo Melhor!" diz que “nunca fez segredo” sobre ser gay

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Segundo ele, cada relação revela uma faceta diferente da história. “Com a Estela existe uma doçura construída aos poucos. Com a Tamires, surge algo mais imprevisível. E o Túlio bagunça tudo, deixando a trama ainda mais interessante.”

Rainer também destacou que a sintonia fora de cena ajuda, e muito, no resultado final. “A gente se diverte nos bastidores, aposta quem vai ficar com quem, ri bastante. Essa leveza acaba aparecendo na tela”, contou.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações.

Leia mais

Imagem - Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

Imagem - Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Imagem - Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Tags:

tv Globo êta Mundo Melhor! Globo Globoplay Novela Larissa Manoela Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Influenciadora diz que recebeu mensagens de Léo Santana, Vini Jr. e outros famosos: ‘Está tudo guardado’

Influenciadora diz que recebeu mensagens de Léo Santana, Vini Jr. e outros famosos: ‘Está tudo guardado’
Imagem - Netflix barra filmes para quem assina o plano com anúncios; confira títulos

Netflix barra filmes para quem assina o plano com anúncios; confira títulos
Imagem - Cientistas alertam: nossa maior ilha está se movendo para o Nordeste

Cientistas alertam: nossa maior ilha está se movendo para o Nordeste

MAIS LIDAS

Imagem - Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026
01

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Imagem - Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama
02

Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama

Imagem - Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas
03

Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Imagem - Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar
04

Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar