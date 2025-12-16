Acesse sua conta
'O Agente Secreto' e mais três produções brasileiras entram na pré-lista do Oscar 2026; confira

Longa de Kleber Mendonça Filho lidera apostas do Brasil e aparece em mais de uma categoria

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:01

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto  Crédito: Divulgação

O cinema brasileiro voltou a chamar a atenção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Nesta terça-feira (16), quatro nomes ligados ao Brasil apareceram nas pré-listas oficiais do Oscar 2026, divulgadas pela organização da maior premiação do cinema mundial.

O destaque vai para “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho, que segue firme na disputa por uma vaga entre os indicados a Melhor Filme Internacional. Além disso, a produção também conquistou espaço em outra frente importante da premiação.

Ao todo, os brasileiros aparecem em quatro categorias diferentes, reforçando o bom momento do audiovisual nacional após a vitória histórica de “Ainda Estou Aqui” no início deste ano.

  • Brasil marca presença em quatro categorias

Além de “O Agente Secreto”, outros três trabalhos brasileiros figuram nas pré-seleções divulgadas pela Academia:

  • “Apocalipse nos Trópicos”, na categoria de Melhor documentário

  • Amarela”, na categoria de Melhor curta-metragem

  • Adolpho Veloso, diretor de fotografia de “Sonhos de Trem”, na categoria de Melhor Fotografia

  • Reconhecimento internacional

O filme não chega à disputa por acaso. Nas últimas semanas, “O Agente Secreto” acumulou importantes reconhecimentos fora do Brasil. A produção foi indicada ao Globo de Ouro 2026 nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura concorre como Melhor Ator.

O longa também conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional do New York Film Critics Circle Awards, além de ter ficado em segundo lugar na categoria principal do prêmio dos críticos de Los Angeles, resultado que, para especialistas, costuma antecipar possíveis indicações ao Oscar de Melhor Filme.

Em Cannes, o projeto já havia sido premiado com o Prêmio da Crítica, consolidando sua trajetória internacional.

  • Expectativa

Depois da vitória inédita de “Ainda Estou Aqui” no Oscar, o Brasil vive um momento de otimismo. A presença de quatro nomes nacionais nas pré-listas reacende a expectativa por mais uma indicação e, quem sabe, uma nova estatueta.

Confira a lista completa da pré-lista do Oscar 2026 aqui.

