ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (16) prometem prosperidade

O céu da terça-feira traz reviravoltas emocionais, testes nos relacionamentos e oportunidades sutis para destravar caminhos financeiros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:25

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Terça-feira, 16 de dezembro, chega com uma energia instável, intensa e reveladora. Os movimentos do céu indicam mudanças de humor, conversas delicadas e situações que pedem maturidade emocional, especialmente nos vínculos afetivos. Não é um dia de rompimentos aleatórios, mas de ajustes necessários, daqueles que mostram exatamente onde algo precisa de cuidado.



Com o Sol em Sagitário estimulando verdades e a Lua em aspecto desafiador, sentimentos tendem a emergir sem aviso. O momento pede empatia, escuta ativa e atenção às palavras. Ao mesmo tempo, essa mesma configuração abre brechas para destravar caminhos materiais, especialmente quando há intenção clara e foco.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 18, 27

Mensagem do dia: O dia exige controle emocional. Reações impulsivas podem gerar desgastes desnecessários.

Touro (21/04 a 20/05)



Números da sorte: 7, 16, 34

Mensagem do dia: As reviravoltas tocam o emocional e a vida familiar. Diálogo será essencial.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 6, 14, 24

Mensagem do dia: A comunicação pode falhar se houver pressa. Evite conclusões precipitadas.

Câncer (21/06 a 22/07)

Números da sorte: 3, 12, 30

Mensagem do dia: Sensibilidade em alta. Emoções vêm à tona com força.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 2, 20, 38

Mensagem do dia: Mudanças podem mexer com o orgulho. Escolha suas batalhas.

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 5, 13, 22

Mensagem do dia: Nada sai exatamente como planejado, mas ajustes trazem soluções melhores.

Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 8, 16, 25

Mensagem do dia: As relações pedem conversas sinceras. Equilíbrio vem do diálogo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 9, 17, 26

Mensagem do dia: Emoções profundas emergem. Verdades ocultas podem aparecer.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 4, 12, 30

Mensagem do dia: Com o Sol no seu signo, decisões ganham peso extra.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 11, 20, 38

Mensagem do dia: Instabilidade emocional pede pausa antes de agir.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Aquário (20/01 a 18/02)

Números da sorte: 12, 20, 38

Mensagem do dia: Mudanças no ambiente social ou profissional afetam seus planos.

Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 2, 21, 48

Mensagem do dia: Você sente tudo com mais intensidade. Preserve seus limites.