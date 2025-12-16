Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (16) prometem prosperidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:25
Terça-feira, 16 de dezembro, chega com uma energia instável, intensa e reveladora. Os movimentos do céu indicam mudanças de humor, conversas delicadas e situações que pedem maturidade emocional, especialmente nos vínculos afetivos. Não é um dia de rompimentos aleatórios, mas de ajustes necessários, daqueles que mostram exatamente onde algo precisa de cuidado.
Com o Sol em Sagitário estimulando verdades e a Lua em aspecto desafiador, sentimentos tendem a emergir sem aviso. O momento pede empatia, escuta ativa e atenção às palavras. Ao mesmo tempo, essa mesma configuração abre brechas para destravar caminhos materiais, especialmente quando há intenção clara e foco.
Se você pretende fazer uma fezinha hoje, os astros apontam números que vibram em sintonia com cada signo hoje. A dica é simples: jogue com consciência e não ignore os sinais.