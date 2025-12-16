Juliette anuncia pausa nas redes sociais para retiro espiritual: ‘Fiquem felizes por mim’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:52
Juliette, de 36 anos, anunciou aos fãs nesta segunda-feira (15), que ficará afastada das redes sociais por uma semana como parte de um processo de reconexão pessoal, em um retiro espiritual.
A influenciadora explicou que a decisão representa um momento muito significativo em sua trajetória após o “Big Brother Brasil”. “Acho que, depois do ‘Big Brother’, essa vai ser a primeira vez. Não morram de saudades”, disse ela, em tom de carinho aos cactos, como são carinhosamente chamados os seus fãs.
Juliette
Juliette também reforçou que se afastar das redes sociais e do celular pode contribuir no período de introspecção, embora não considere as redes a principal causa da necessidade de pausa.
“Lembra que falei para vocês que estou nessa linha de reconexão? Ficar um pouco longe da internet e do celular vai ajudar. Não que essa seja a causa, mas ajuda. Fiquem felizes por mim, que volto depois dos comerciais. Beijos, amo vocês”, disse.
A explicação veio logo após a dúvida de fãs depois da repercussão de um vídeo compartilhado na noite do último domingo (14), no qual sua família aparece segurando velas e rezando um “Pai-Nosso” em um clima de despedida.