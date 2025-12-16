Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juliette anuncia pausa nas redes sociais para retiro espiritual: ‘Fiquem felizes por mim’

Influenciadora de 36 anos revelou que momento é importante após período no ‘Big Brother Brasil’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:52

Juliette decidiu ficar afastada por um tempo
Juliette decidiu ficar afastada por um tempo Crédito: Reprodução | Instagram

Juliette, de 36 anos, anunciou aos fãs nesta segunda-feira (15), que ficará afastada das redes sociais por uma semana como parte de um processo de reconexão pessoal, em um retiro espiritual.

A influenciadora explicou que a decisão representa um momento muito significativo em sua trajetória após o “Big Brother Brasil”. “Acho que, depois do ‘Big Brother’, essa vai ser a primeira vez. Não morram de saudades”, disse ela, em tom de carinho aos cactos, como são carinhosamente chamados os seus fãs.

Juliette

Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette desabafa após morte de amiga por Reprodução
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette assume posto fixo no tradicional programa do GNT por Divulgação
Juliette mostra machucado no rosto após bater na porta por Reprodução
Juliette em novo projeto por Reprodução / Redes Sociais
Juliette por Reprodução
Juliette no AcessívelCast por Reprodução
Juliette conta sobre congelamento de óvulos por Reprodução
Juliette por Igor Melo/Divulgação
Juliette por João Cotta/Globo/Divulgação
Juliette conta situação complicada com fã por YouTube
1 de 21
Juliette por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Juliette anuncia pausa na carreira: 'Não estava me sentindo feliz'

Juliette anuncia pausa na carreira: 'Não estava me sentindo feliz'

Imagem - De Juliette a Virgínia, veja os famosos que usam esperma de salmão no rosto

De Juliette a Virgínia, veja os famosos que usam esperma de salmão no rosto

Imagem - Juliette mostra como ficou rosto após procedimentos estéticos com esperma de salmão

Juliette mostra como ficou rosto após procedimentos estéticos com esperma de salmão

Juliette também reforçou que se afastar das redes sociais e do celular pode contribuir no período de introspecção, embora não considere as redes a principal causa da necessidade de pausa.

“Lembra que falei para vocês que estou nessa linha de reconexão? Ficar um pouco longe da internet e do celular vai ajudar. Não que essa seja a causa, mas ajuda. Fiquem felizes por mim, que volto depois dos comerciais. Beijos, amo vocês”, disse.

Família de Juliette se despede da influenciadora rezando o 'Pai-Nosso'
Família de Juliette se despede da influenciadora rezando o 'Pai-Nosso' Crédito: Reprodução | Instagram

A explicação veio logo após a dúvida de fãs depois da repercussão de um vídeo compartilhado na noite do último domingo (14), no qual sua família aparece segurando velas e rezando um “Pai-Nosso” em um clima de despedida.

Tags:

Juliette

Mais recentes

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': proposta inesperada e pedido de adoção agitam o capítulo desta terça (16)

'Êta Mundo Melhor!': proposta inesperada e pedido de adoção agitam o capítulo desta terça (16)
Imagem - Brenno Casagrande lança EP ‘Na Sala de Casa’ e celebra nova fase

Brenno Casagrande lança EP ‘Na Sala de Casa’ e celebra nova fase
Imagem - Carol Macedo passa por cirurgia após prender dedo na porta do carro: 'Não consegui escapar'

Carol Macedo passa por cirurgia após prender dedo na porta do carro: 'Não consegui escapar'

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa
01

Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa

Imagem - Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)
02

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Imagem - Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026
03

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Imagem - Novo ciclo começa hoje e muda o destino do mês de alguns signos (15 de dezembro)
04

Novo ciclo começa hoje e muda o destino do mês de alguns signos (15 de dezembro)