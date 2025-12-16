UMA PAUSA

Juliette anuncia pausa nas redes sociais para retiro espiritual: ‘Fiquem felizes por mim’

Influenciadora de 36 anos revelou que momento é importante após período no ‘Big Brother Brasil’

Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:52

Juliette decidiu ficar afastada por um tempo Crédito: Reprodução | Instagram

Juliette, de 36 anos, anunciou aos fãs nesta segunda-feira (15), que ficará afastada das redes sociais por uma semana como parte de um processo de reconexão pessoal, em um retiro espiritual.

A influenciadora explicou que a decisão representa um momento muito significativo em sua trajetória após o “Big Brother Brasil”. “Acho que, depois do ‘Big Brother’, essa vai ser a primeira vez. Não morram de saudades”, disse ela, em tom de carinho aos cactos, como são carinhosamente chamados os seus fãs.

Juliette também reforçou que se afastar das redes sociais e do celular pode contribuir no período de introspecção, embora não considere as redes a principal causa da necessidade de pausa.

“Lembra que falei para vocês que estou nessa linha de reconexão? Ficar um pouco longe da internet e do celular vai ajudar. Não que essa seja a causa, mas ajuda. Fiquem felizes por mim, que volto depois dos comerciais. Beijos, amo vocês”, disse.

Família de Juliette se despede da influenciadora rezando o 'Pai-Nosso' Crédito: Reprodução | Instagram