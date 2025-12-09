Acesse sua conta
Juliette anuncia pausa na carreira: 'Não estava me sentindo feliz'

Paraibana explicou a decisão e fez uma reflexão sobre o próprio propósito na música

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:02

Juliette
Juliette Crédito: Reprodução/Instagram

Juliette Freire anunciou que deu uma pausa na carreira musical. A paraibana fez uma reflexão sobre o próprio propósito na música, principalmente depois do lançamento de seu último álbum, Risca Faca, em abril deste ano. Apesar de ressaltar que ama esse ramo, ela adiantou que irá se dedicar a outros projetos em um futuro próximo.

"Eu amo música. Tenho uma paixão por música. Ela me traduz muito. Mas a música estava virando obrigação, não amor. Quando lancei o último [álbum], notei que estava ficando muito mais pressionada, sisuda e triste do que feliz", contou no podcast Bonita de Pele.

Juliette por Reprodução/Instagram

"Para mim, música é felicidade e leveza. Falei: 'peraí. Tenho que ressignificar isso'. Não estava dando conta de me entregar à música, e não estava me sentindo feliz. Aí dei uma segurada. Quando eu voltar, vai ser com propósito, com uma coisa que me faça feliz e bem", completou.

A campeã do BBB 21 também adiantou que vai começar a construir sua marca de maquiagens. Ela disse que registrou o nome da marca há dois anos e, agora, assinou o contrato para começar a produção, que deve demorar entre seis meses e um ano. "Estou contando porque eu sou ansiosa, não deveria", falou.

"Faço inúmeras coisas, mas hoje as principais são as minhas publicidades, o Saia Justa e a minha marca de maquiagem. É a tríade, hoje, da minha rotina", explicou Juliette, que também falou sobre as dificuldades que estava enfrentando com a carga de trabalho. "Estou tentando melhorar, porque eu estava quase adoecendo de tanto trabalho. Eu sou metódica. É muita reunião, muito mais burocracia do que glamour".

