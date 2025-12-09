FAMOSOS

Juliette anuncia pausa na carreira: 'Não estava me sentindo feliz'

Paraibana explicou a decisão e fez uma reflexão sobre o próprio propósito na música

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:02

Juliette Crédito: Reprodução/Instagram

Juliette Freire anunciou que deu uma pausa na carreira musical. A paraibana fez uma reflexão sobre o próprio propósito na música, principalmente depois do lançamento de seu último álbum, Risca Faca, em abril deste ano. Apesar de ressaltar que ama esse ramo, ela adiantou que irá se dedicar a outros projetos em um futuro próximo.

"Eu amo música. Tenho uma paixão por música. Ela me traduz muito. Mas a música estava virando obrigação, não amor. Quando lancei o último [álbum], notei que estava ficando muito mais pressionada, sisuda e triste do que feliz", contou no podcast Bonita de Pele.

"Para mim, música é felicidade e leveza. Falei: 'peraí. Tenho que ressignificar isso'. Não estava dando conta de me entregar à música, e não estava me sentindo feliz. Aí dei uma segurada. Quando eu voltar, vai ser com propósito, com uma coisa que me faça feliz e bem", completou.

A campeã do BBB 21 também adiantou que vai começar a construir sua marca de maquiagens. Ela disse que registrou o nome da marca há dois anos e, agora, assinou o contrato para começar a produção, que deve demorar entre seis meses e um ano. "Estou contando porque eu sou ansiosa, não deveria", falou.

