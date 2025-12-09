Acesse sua conta
Marco Pigossi relembra relação escondida e pede desculpas ao ex-namorado: ‘Foi uma violência’

Ator conta que percebeu, anos depois, o peso emocional de ter mantido o parceiro oculto em público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:14

Pigossi relembra relação escondida por 12 anos e pede desculpas ao ex Crédito: Reprodução

Marco Pigossi voltou a falar sobre o período em que viveu um relacionamento totalmente escondido do público. Em conversa no podcast Desculpa Alguma Coisa, o ator contou que passou 12 anos namorando sem que as pessoas soubessem por não estar assumido e que só depois percebeu o quanto essa dinâmica afetou o ex-companheiro, hoje seu amigo.

Pigossi explicou que, na época, acreditava que manter tudo em segredo era uma forma de se protegerem. No entanto, ao olhar para trás, entendeu que a rotina de se esconder em espaços públicos criava situações dolorosas para ambos. “Tive um relacionamento longuíssimo e super escondido. A gente ainda é muito amigo hoje e logo depois que a gente se separou eu pedi desculpas por toda a violência que eu fiz ele passar”, disse o ator, reforçando que nenhum dos dois interpretava aquilo como algo errado na época.

O artista descreveu o clima constante de tensão, especialmente em momentos simples do cotidiano, como ir ao cinema ou circular em shoppings. “Tinha momentos que a gente tava andando no shopping, encontrava alguém e ele continuava andando como se não tivesse comigo”, relembrou.

Apesar das dificuldades, Pigossi garantiu que o ex teve papel essencial em sua formação pessoal. Segundo ele, foi com esse relacionamento que amadureceu como homem e aprendeu sobre afeto e convivência. “Foi uma pessoa muito incrível e muito importante na minha vida, que é meu amigo até hoje. Ficamos juntos dos 18 aos 30”, contou.

O ator tornou pública sua orientação sexual em 2021, quando compartilhou uma foto de mãos dadas com o atual marido, Marco Cavani. Para ele, assumir sua identidade marcou um encerramento simbólico de anos em que viveu sob pressão e vigilância constantes.

