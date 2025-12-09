Quem é Luiza Burlamaqui, a discreta nova namorada de Benício Huck

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:29
O mistério acabou: a jovem que apareceu recentemente ao lado de Benício Huck na Zona Sul do Rio é Luiza Burlamaqui, de 18 anos. A estudante, que foi fotografada deixando um restaurante japonês após a formatura do rapaz, tem chamado atenção pela discrição — bem diferente do estilo do antigo relacionamento de Benício, com a influenciadora teen Duda Guerra.
Apesar de ser filha de Juliana Lenz, influenciadora de moda e consultora de imagem bastante ativa nas redes, Luiza adota postura oposta: perfil fechado no Instagram, apenas 23 fotos publicadas e TikTok parado há um ano. A vida digital da jovem aparece mais pela lente da mãe, responsável por compartilhar alguns registros da família, que também inclui o caçula Afonso Burlamaqui, presença frequente nas redes.
Mesmo mantendo a relação longe dos holofotes, Luiza já circula no ambiente familiar do namorado. Ela esteve presente na primeira competição de jiu-jítsu de Benício, registrada por Angélica nas redes, e filmou cada detalhe da estreia do jovem no tatame.
O namoro parece recente, já que Benício declarou em agosto que estava solteiro e focado nos estudos. Agora, o casal segue optando por discrição absoluta, apesar da curiosidade do público sobre a vida amorosa do filho do casal global.