Quem é Luiza Burlamaqui, a discreta nova namorada de Benício Huck

Jovem de 18 anos chamou atenção após ser fotografada ao lado do filho de Angélica e Luciano Huck no Rio

Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:29

Nova namorada de Benício Huck mantém vida discreta e perfil fechado nas redes Crédito: Reprodução

O mistério acabou: a jovem que apareceu recentemente ao lado de Benício Huck na Zona Sul do Rio é Luiza Burlamaqui, de 18 anos. A estudante, que foi fotografada deixando um restaurante japonês após a formatura do rapaz, tem chamado atenção pela discrição — bem diferente do estilo do antigo relacionamento de Benício, com a influenciadora teen Duda Guerra.

Apesar de ser filha de Juliana Lenz, influenciadora de moda e consultora de imagem bastante ativa nas redes, Luiza adota postura oposta: perfil fechado no Instagram, apenas 23 fotos publicadas e TikTok parado há um ano. A vida digital da jovem aparece mais pela lente da mãe, responsável por compartilhar alguns registros da família, que também inclui o caçula Afonso Burlamaqui, presença frequente nas redes.

Mesmo mantendo a relação longe dos holofotes, Luiza já circula no ambiente familiar do namorado. Ela esteve presente na primeira competição de jiu-jítsu de Benício, registrada por Angélica nas redes, e filmou cada detalhe da estreia do jovem no tatame.

