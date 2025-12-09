Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Luiza Burlamaqui, a discreta nova namorada de Benício Huck

Jovem de 18 anos chamou atenção após ser fotografada ao lado do filho de Angélica e Luciano Huck no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:29

Nova namorada de Benício Huck mantém vida discreta e perfil fechado nas redes
Nova namorada de Benício Huck mantém vida discreta e perfil fechado nas redes Crédito: Reprodução

O mistério acabou: a jovem que apareceu recentemente ao lado de Benício Huck na Zona Sul do Rio é Luiza Burlamaqui, de 18 anos. A estudante, que foi fotografada deixando um restaurante japonês após a formatura do rapaz, tem chamado atenção pela discrição — bem diferente do estilo do antigo relacionamento de Benício, com a influenciadora teen Duda Guerra.

Apesar de ser filha de Juliana Lenz, influenciadora de moda e consultora de imagem bastante ativa nas redes, Luiza adota postura oposta: perfil fechado no Instagram, apenas 23 fotos publicadas e TikTok parado há um ano. A vida digital da jovem aparece mais pela lente da mãe, responsável por compartilhar alguns registros da família, que também inclui o caçula Afonso Burlamaqui, presença frequente nas redes.

Angélica, Luciano Huck e os filhos

Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
1 de 8
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram

Mesmo mantendo a relação longe dos holofotes, Luiza já circula no ambiente familiar do namorado. Ela esteve presente na primeira competição de jiu-jítsu de Benício, registrada por Angélica nas redes, e filmou cada detalhe da estreia do jovem no tatame.

Mansão de Luciano Huck e Angélica

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
1 de 12
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti

O namoro parece recente, já que Benício declarou em agosto que estava solteiro e focado nos estudos. Agora, o casal segue optando por discrição absoluta, apesar da curiosidade do público sobre a vida amorosa do filho do casal global.

Leia mais

Imagem - Fã conta como foi abordar Elize Matsunaga nas ruas de Franca e surpreende ao revelar: ‘Muito simpática’

Fã conta como foi abordar Elize Matsunaga nas ruas de Franca e surpreende ao revelar: ‘Muito simpática’

Imagem - Namorada de Belo perde posto de musa da Vila Isabel após denúncia de racismo envolvendo ex-assessora

Namorada de Belo perde posto de musa da Vila Isabel após denúncia de racismo envolvendo ex-assessora

Imagem - Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico

Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico

Mais recentes

Imagem - Arrascaeta, do Flamengo, mostra o rostinho do filho pela primeira vez; veja fotos

Arrascaeta, do Flamengo, mostra o rostinho do filho pela primeira vez; veja fotos
Imagem - Fã conta como foi abordar Elize Matsunaga nas ruas de Franca e surpreende ao revelar: ‘Muito simpática’

Fã conta como foi abordar Elize Matsunaga nas ruas de Franca e surpreende ao revelar: ‘Muito simpática’
Imagem - Cor e número da sorte desta terça-feira (9 de dezembro): como atrair um dia produtivo e cheio de clareza

Cor e número da sorte desta terça-feira (9 de dezembro): como atrair um dia produtivo e cheio de clareza

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada
01

Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada

Imagem - Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar
02

Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - ‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais
04

‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais