Fã conta como foi abordar Elize Matsunaga nas ruas de Franca e surpreende ao revelar: ‘Muito simpática’

Encontro casual viraliza e jovem relata bastidores da foto que chamou atenção nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:04

Fã encontra Elize Matsunaga na rua, registra foto e diz que ela foi “muito simpática”. Crédito: Reprodução

Uma foto ao lado de Elize Matsunaga voltou a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (8). O registro foi feito por Bruno Ferrari, que encontrou a ex-detenta enquanto caminhava pelas ruas de Franca, no interior de São Paulo. O encontro, que já soma milhares de comentários, despertou curiosidade sobre como a aproximação aconteceu, e o próprio fã decidiu explicar tudo em vídeo.

Segundo Bruno, o momento foi totalmente espontâneo. Ele passeava com a tia quando Elize apareceu. “Minha tia chegou nela e falou: ‘Oi, meu sobrinho é super seu fã. Será que ele poderia tirar uma foto com você?’ E ela respondeu: ‘Pode, claro!’”, contou.

O fã disse ter sido surpreendido pela postura amistosa de Elize.

“Ela foi super simpática, perguntou onde eu morava. Eu estava morrendo de medo, confesso… mas foi tudo de boa”, brincou, mencionando com humor uma fala antiga da protagonista do caso Matsunaga.

Bruno afirmou ainda que, apesar do nervosismo inicial, o encontro foi tranquilo: “Ela foi muito fofa comigo e com a minha tia. Eu gelei, mas deu tudo certo, e ela seguiu a vida dela.”

