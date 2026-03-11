QUERIDINHA DO BRASIL

A vila de 6 mil moradores que tem a praia de água doce eleita a mais bonita do mundo

Descubra por que esta vila paraense foi eleita a praia de água doce mais bonita por jornal britânico



Matheus Ribeiro

Agência Correio

Publicado em 11 de março de 2026 às 14:37

Saiba tudo sobre as praias de águas cristalinas, a culinária local e a melhor época para visitar esse paraíso Crédito: Wikimedia Commons/Lucia Barreiros da Silva

Alter do Chão é uma vila encantadora em Santarém que conquistou fama mundial por suas belezas naturais únicas. O local é conhecido como o "Caribe Amazônico" e abriga praias de água doce que parecem saídas de um sonho real.

Com cerca de seis mil moradores, o distrito paraense foi eleito a praia de água doce mais bonita do mundo pelo jornal britânico The Guardian. O destino mistura história secular, cultura vibrante e uma gastronomia de tirar o fôlego.

Alter do Chão 1 de 6

A vila é reconhecida oficialmente como um patrimônio imaterial do estado do Pará e guarda raízes profundas dos índios Borari. Hoje, o local recebe visitantes do mundo inteiro que buscam refúgio em meio à natureza exuberante.

O espetáculo das águas e areias brancas

Entre agosto e janeiro, a vazante do rio Tapajós revela bancos de areia branca que formam praias inesquecíveis para os turistas. É nesse momento que surge a famosa Ilha do Amor, o principal cartão-postal da região.

Além disso, você pode explorar trilhas na Floresta Nacional do Tapajós para observar árvores gigantescas e nativas. Cada estação oferece um espetáculo visual diferente para quem busca um contato real com a natureza local.

Alter do Chão 1 de 20

Por outro lado, o período da cheia cria as florestas alagadas, que são perfeitas para passeios contemplativos de canoa. Essas variações naturais transformam a paisagem radicalmente e garantem experiências únicas aos viajantes.

Cultura e sabores autênticos da Amazônia

A vila para perfeitamente durante cinco dias em setembro para celebrar a Festa do Sairé, a manifestação mais antiga da região. O ponto alto é o duelo artístico entre os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa nas apresentações.

A gastronomia local é um capítulo à parte que utiliza ingredientes frescos extraídos da própria natureza. Você deve experimentar o peixe frito acompanhado de açaí puro e a famosa farinha d’água bem crocante.

Além disso, o pirarucu grelhado e o tacacá servido em cuias são paradas obrigatórias para os visitantes no fim da tarde. Esses sabores autênticos garantem uma jornada sensorial inesquecível por todo o paladar paraense.

Como planejar sua viagem para o paraíso

O acesso principal para esse destino encantador ocorre através do aeroporto da cidade de Santarém, que recebe voos diretos. De lá, basta um trajeto curto de 45 minutos de carro ou van para chegar finalmente à vila.

Se o seu objetivo principal é curtir as praias de areia branca, prefira viajar sempre durante o segundo semestre. Nesse período, o sol brilha forte e as temperaturas costumam variar entre agradáveis 25 e 35 graus.