Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corte gastos e lucre: 3 signos têm a chance de quitar dívidas e organizar o bolso esta semana (11 de março)

Descubra como a energia da Lua Minguante pode salvar o seu bolso e organizar sua carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:30

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, para o dinheiro entrar, a gente precisa primeiro parar de perder. Essa é a grande lição desta quarta-feira, 11 de março de 2026. Com a Lua perdendo luminosidade no signo da sabedoria e da justiça (Sagitário), o foco total deve ser em cortar gastos supérfluos e finalizar processos que estão parados. Sabe aquela dívida que você estava evitando olhar ou aquele contrato que precisava de uma revisão? O momento de resolver é agora.

Os signos de Touro, Escorpião e Aquário estão com a faca e o queijo na mão para dar um basta no caos financeiro. Para o taurino, é dia de desintoxicação bancária; para o escorpiano, proteção do que já foi conquistado; e para o aquariano, uma reavaliação total das metas de longo prazo. O segredo hoje não é investir em algo novo, mas sim estancar as perdas. A virada poderosa que você busca começa com uma planilha organizada.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Tarot aponta 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta quarta (11)

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)

Hoje (11 de março), pequenos imprevistos e decisões rápidas fazem os signos reorganizarem prioridades

Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

No ambiente de trabalho, a palavra de ordem é conclusão. Sagitário nos impulsiona a olhar para longe, mas a fase Minguante nos obriga a olhar para o que está sob nossos pés. Termine aquela tarefa chata, entregue o relatório pendente e revise cada detalhe. O reconhecimento virá justamente da sua capacidade de ser criterioso e de não se deixar levar por falsas promessas ou otimismo cego. Pise em solo firme para poder voar depois.

Essa "limpeza de terreno" é o que vai garantir que você comece o próximo ciclo com o pé direito. Quem consegue organizar a vida financeira sob a Lua Minguante em Sagitário ganha uma clareza mental absurda para identificar novas oportunidades lá na frente. Não tenha medo de cortar o que não dá lucro. O universo recompensa quem tem coragem de simplificar a própria jornada para focar no que realmente traz retorno.

Leia mais

Imagem - Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Imagem - Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme?

Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme?

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Virginia posta vídeo com Maria Flor e provoca: ‘Só a mamãe pode maquiar’; entenda polêmica envolvendo Ana Castela e Zé Felipe

Virginia posta vídeo com Maria Flor e provoca: ‘Só a mamãe pode maquiar’; entenda polêmica envolvendo Ana Castela e Zé Felipe
Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
Imagem - Peixes do 'fim do mundo' que só são vistos em tragédias aparecem em praia do México e causam preocupação

Peixes do 'fim do mundo' que só são vistos em tragédias aparecem em praia do México e causam preocupação

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
02

O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
03

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
04

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)