ASTROLOGIA

Corte gastos e lucre: 3 signos têm a chance de quitar dívidas e organizar o bolso esta semana (11 de março)

Descubra como a energia da Lua Minguante pode salvar o seu bolso e organizar sua carreira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:30

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, para o dinheiro entrar, a gente precisa primeiro parar de perder. Essa é a grande lição desta quarta-feira, 11 de março de 2026. Com a Lua perdendo luminosidade no signo da sabedoria e da justiça (Sagitário), o foco total deve ser em cortar gastos supérfluos e finalizar processos que estão parados. Sabe aquela dívida que você estava evitando olhar ou aquele contrato que precisava de uma revisão? O momento de resolver é agora.



Os signos de Touro, Escorpião e Aquário estão com a faca e o queijo na mão para dar um basta no caos financeiro. Para o taurino, é dia de desintoxicação bancária; para o escorpiano, proteção do que já foi conquistado; e para o aquariano, uma reavaliação total das metas de longo prazo. O segredo hoje não é investir em algo novo, mas sim estancar as perdas. A virada poderosa que você busca começa com uma planilha organizada.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

No ambiente de trabalho, a palavra de ordem é conclusão. Sagitário nos impulsiona a olhar para longe, mas a fase Minguante nos obriga a olhar para o que está sob nossos pés. Termine aquela tarefa chata, entregue o relatório pendente e revise cada detalhe. O reconhecimento virá justamente da sua capacidade de ser criterioso e de não se deixar levar por falsas promessas ou otimismo cego. Pise em solo firme para poder voar depois.