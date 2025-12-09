SAIBA OS DETALHES

Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico

Entrada da atriz será exibida no mesmo dia da primeira eliminação do BBB 26

Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:31

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

A estreia de Viviane Araújo em Três Graças, novela das 21h da TV Globo, já tem dia e hora para acontecer, e a emissora escolheu um momento especial da programação para marcar a chegada da atriz. Viviane dará vida a Consuelo, personagem que promete mudar os rumos de Misael, vivido por Belo, após a morte trágica da esposa do caminhoneiro.

Segundo informações do Portal Leo Dias, a primeira cena da atriz vai ao ar no capítulo do dia 20 de janeiro, uma terça-feira marcada também pela primeira eliminação do BBB 26. A estratégia é unir duas grandes audiências da Globo no mesmo dia para impulsionar o desempenho da trama de Aguinaldo Silva, que tem enfrentado oscilações no Ibope.

A chegada de Consuelo promete movimentar a história. Será a partir de sua entrada que Misael reencontra força para reconstruir a própria vida depois das perdas que sofreu por causa dos remédios falsificados.

Enquanto isso, Três Graças segue acrescentando reviravoltas. Uma delas é o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera), dado como morto e agora decidido a se vingar da esposa e de Ferette (Murilo Benício).

Belo celebra desafio na atuação

Em entrevista ao Gshow, Belo afirmou estar emocionado com a repercussão da novela e sua identificação com Misael. “Me vejo muito nele. Cresci na periferia de São Paulo e muitas vezes lembro do meu pai quando estou interpretando”, disse o cantor.

O artista também destacou o peso de integrar um elenco estrelado em uma novela de Aguinaldo Silva. “Minha vida é movida a desafios, e estar nesse projeto é uma honra enorme. É um time de gigantes”, declarou.