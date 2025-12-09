Acesse sua conta
Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico

Entrada da atriz será exibida no mesmo dia da primeira eliminação do BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:31

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007
Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

A estreia de Viviane Araújo em Três Graças, novela das 21h da TV Globo, já tem dia e hora para acontecer, e a emissora escolheu um momento especial da programação para marcar a chegada da atriz. Viviane dará vida a Consuelo, personagem que promete mudar os rumos de Misael, vivido por Belo, após a morte trágica da esposa do caminhoneiro.

Segundo informações do Portal Leo Dias, a primeira cena da atriz vai ao ar no capítulo do dia 20 de janeiro, uma terça-feira marcada também pela primeira eliminação do BBB 26. A estratégia é unir duas grandes audiências da Globo no mesmo dia para impulsionar o desempenho da trama de Aguinaldo Silva, que tem enfrentado oscilações no Ibope.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

A chegada de Consuelo promete movimentar a história. Será a partir de sua entrada que Misael reencontra força para reconstruir a própria vida depois das perdas que sofreu por causa dos remédios falsificados.

Enquanto isso, Três Graças segue acrescentando reviravoltas. Uma delas é o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera), dado como morto e agora decidido a se vingar da esposa e de Ferette (Murilo Benício).

Belo celebra desafio na atuação

Em entrevista ao Gshow, Belo afirmou estar emocionado com a repercussão da novela e sua identificação com Misael. “Me vejo muito nele. Cresci na periferia de São Paulo e muitas vezes lembro do meu pai quando estou interpretando”, disse o cantor.

O artista também destacou o peso de integrar um elenco estrelado em uma novela de Aguinaldo Silva. “Minha vida é movida a desafios, e estar nesse projeto é uma honra enorme. É um time de gigantes”, declarou.

A estreia de Viviane Araújo, portanto, chega como uma aposta da Globo para aquecer o enredo e fortalecer a audiência de Três Graças no início de 2026.

Tags:

Globo Novela Três Graças

