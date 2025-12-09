Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:31
A estreia de Viviane Araújo em Três Graças, novela das 21h da TV Globo, já tem dia e hora para acontecer, e a emissora escolheu um momento especial da programação para marcar a chegada da atriz. Viviane dará vida a Consuelo, personagem que promete mudar os rumos de Misael, vivido por Belo, após a morte trágica da esposa do caminhoneiro.
Segundo informações do Portal Leo Dias, a primeira cena da atriz vai ao ar no capítulo do dia 20 de janeiro, uma terça-feira marcada também pela primeira eliminação do BBB 26. A estratégia é unir duas grandes audiências da Globo no mesmo dia para impulsionar o desempenho da trama de Aguinaldo Silva, que tem enfrentado oscilações no Ibope.
Belo e Viviane Araújo
A chegada de Consuelo promete movimentar a história. Será a partir de sua entrada que Misael reencontra força para reconstruir a própria vida depois das perdas que sofreu por causa dos remédios falsificados.
Enquanto isso, Três Graças segue acrescentando reviravoltas. Uma delas é o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera), dado como morto e agora decidido a se vingar da esposa e de Ferette (Murilo Benício).
Em entrevista ao Gshow, Belo afirmou estar emocionado com a repercussão da novela e sua identificação com Misael. “Me vejo muito nele. Cresci na periferia de São Paulo e muitas vezes lembro do meu pai quando estou interpretando”, disse o cantor.
O artista também destacou o peso de integrar um elenco estrelado em uma novela de Aguinaldo Silva. “Minha vida é movida a desafios, e estar nesse projeto é uma honra enorme. É um time de gigantes”, declarou.
A estreia de Viviane Araújo, portanto, chega como uma aposta da Globo para aquecer o enredo e fortalecer a audiência de Três Graças no início de 2026.