Wanessa Camargo passa perrengue e fica presa em avião: ‘Estou apavorada’

Cantora estava em direção à Globo para gravação do ‘Altas Horas’

Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 22:45

Wanessa Camargo desabafou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Wanessa Camargo, de 42 anos, passou por um perrengue no avião que estava em direção à São Paulo, nesta segunda-feira (8). A cantora ficou presa na aeronave por causa do mau tempo.

“O que uma pessoa que tem pavor de avião faz quando está num avião fechado e ouve o piloto dizer que não tem previsão porque tem um temporal forte em São Paulo, e que inclusive uma aeronave acabou de arremeter?” Estou apavorada, disse a artista aos seguidores através dos Stories do Instagram.

“A gente pousou, então eu já tô felizinha, relaxada, e deu tudo certo, e sempre tem um anjo Gabriel, que cuidou de mim, um comissário. Eu sempre faço amizade com os comissários porque eu fico lá conversando, e agora vai dar tempo, vai dar tudo certo, e me arrumar”, disse a cantora em outro Storie. A artista estava em direção aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para a gravação do “Altas Horas”.