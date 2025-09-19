EX

Dado Dolabella comenta flagra de Wanessa Camargo e Allan Souza Lima

Ex-marido da cantora respondeu ainda sobre rumores de um possível envolvimento dos dois antes do término com ela

Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:16

Dado Dolabella falou sobre flagra dos dois Crédito: Reprodução / Quem

Após circularem fotos de uma noitada de Wanessa Camargo curtindo agarradinha com o ator Allan Souza Lima, Dado Dolabella, ex-namorado da cantora, comentou sobre o assunto. Ele foi questionado sobre rumores de um possível envolvimento da dupla do "Dança dos Famosos" mesmo antes de seu término com ela em fevereiro deste ano. A resposta foi uma esquiva das grandes, sem entrar em polêmica.

Dado e Wanessa mantiveram um relacionamento conturbado, com idas e vindas e crises de ciúmes. Os dois namoraram pela primeira vez entre 2000 e 2004 e se reencontraram quase duas décadas depois e retomaram a relação em 2022. Em 2024, os dois passaram por um breve término após a saída de Wanessa do BBB 24 e em fevereiro desse ano eles deram um fim novamente no namoro.

O comentário de Dado foi durante o programa Melhor da Tarde, exibido nesta sexta-feira (19). O jornalista Leo Dias tentou ligar ao vivo para Dado Dolabella e depois optou por enviar uma mensagem de áudio. Leo perguntou diretamente se ele acreditava que já existia algum tipo de envolvimento entre Wanessa e Allan enquanto eles ainda estavam juntos.

O ator e cantor, porém, não quis detalhar nada sobre o assunto. "Leo, irmão, não quero entrar nessas polêmicas. Tô no estúdio gravando música nova, focado no trabalho e em seguir em paz", afirmou ele, reforçando que está priorizando sua carreira artística.

Há cerca de um mês, o portal LeoDias revelou que Wanessa e Allan estariam vivendo um affair nos bastidores da competição, o que teria provocado ciúmes de Dado Dolabella, ex da cantora. Na época, Wanessa chegou a negar o envolvimento e disse que ainda avaliava uma possível reconciliação com Dado. Nem Allan nem Wanessa foram à público depois da circulação das fotos recentes dos dois juntinhos.