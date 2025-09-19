Acesse sua conta
Dado Dolabella comenta flagra de Wanessa Camargo e Allan Souza Lima

Ex-marido da cantora respondeu ainda sobre rumores de um possível envolvimento dos dois antes do término com ela

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:16

Após circularem fotos de uma noitada de Wanessa Camargo curtindo agarradinha com o ator Allan Souza Lima, Dado Dolabella, ex-namorado da cantora, comentou sobre o assunto. Ele foi questionado sobre rumores de um possível envolvimento da dupla do "Dança dos Famosos" mesmo antes de seu término com ela em fevereiro deste ano. A resposta foi uma esquiva das grandes, sem entrar em polêmica. 

Dado e Wanessa mantiveram um relacionamento conturbado, com idas e vindas e crises de ciúmes. Os dois namoraram pela primeira vez entre 2000 e 2004 e se reencontraram quase duas décadas depois e retomaram a relação em 2022. Em 2024, os dois passaram por um breve término após a saída de Wanessa do BBB 24 e em fevereiro desse ano eles deram um fim novamente no namoro. 

Elenco da "Dança dos Famosos 2025"

