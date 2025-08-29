Acesse sua conta
Dado Dolabella diz que queria 'proteger' Wanessa de Luan Pereira: 'Achei que ia beijar minha namorada'

Ator também negou agressão em treta: 'Ele estava bêbado, tropeçou e caiu'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:41

Dado Dolabella e Luan Pereira
Dado Dolabella e Luan Pereira Crédito: Reprodução

A confusão envolvendo Dado Dolabella, Wanessa Camargo e Luan Pereira ganhou mais um capítulo. O ator voltou a falar sobre a polêmica, apresentou uma nova versão e negou que tenha agredido o cantor sertanejo. Também reclamou sobre a história estar sendo mal contada e afirmou que "a real é essa".

O pronunciamento veio após Dado publicar uma foto na qual aparece "plantando bananeira" na Pedra do Telégrafo, no Rio de Janeiro. Seguidores aproveitaram o post para fazer vários comentários sobre a briga envolvendo os artistas, e uma pessoa aconselhou o ator a procurar ajuda.

"Dado, eu não falo por mal, mas você precisa de ajuda para conseguir controlar esse seu impulso de quanto fica nervoso, mas primeiro você precisa reconhecer que quando fica nervoso, quer partir pra cima e as coisas não são assim, precisa ter um controle sobre isso, precisa de ajuda, terapia, um especialista consegue te ajudar e indicar melhores tratamentos", alertou a seguidora.

O ator respondeu: "Mas eu não fiquei nervoso ali… eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada… eu estava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o 'mlk' tava de costas pra mim. Ele que estava bêbado, tropeçou e caiu… aí a galera que viu no chão já supôs coisas… e começou a fofoca… mas a real é essa!!".

Na última quinta-feira (28), a defesa do artista também se pronunciou e o defendeu das acusações da ex-parceira Luana Piovani.

"Em atenção às recentes manifestações da Sra. Luana Piovani, esclareço, em nome de meu cliente Carlos Eduardo Dolabella: No chamado ‘caso da camareira’, se o Sr. Dolabella tivesse sido condenado por lesão corporal grave, como induz a Sra. Piovani a fazer crer, haveria processo criminal com condenação transitada em julgado e pena de 1 a 5 anos de reclusão. Isso não ocorreu. Houve, sim, condenação em indenização civil. Destaca-se: foi decisão na esfera cível, não criminal, e o processo encontra-se arquivado", escreveu a advogada Fernanda Tripode.

"Ressalte-se que, em nenhum momento, o Judiciário condenou criminalmente o Sr. Dolabella por ‘lesão corporal grave’ contra a Sra. Esmeralda. Ainda assim, em virtude da repercussão midiática e de acusações falsas, ele perdeu contratos e empregos, sofrendo danos muito além da esfera judicial, inclusive afetando sua capacidade financeira de arcar com pagamentos. A insistência da Sra. Piovani, ao longo de anos, em proferir ofensas e acusações inverídicas contra o Sr. Dolabella ocasionou a perda de empregos e a rescisão de contratos, ampliando injustamente os prejuízos causados a ele", completou.

