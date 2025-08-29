FOGO NO FENO

'A Fazenda 17': lista de participantes vaza e inclui nomes inesperados; veja

Suposta escalação reúne nomes polêmicos e celebridades que prometem agitar a nova temporada

Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 07:00

Lista de famosos cotados para A Fazenda vaza na web Crédito: Reprodução

Uma suposta lista com os participantes da próxima edição de "A Fazenda", reality show da Record TV, vazou nas redes sociais na noite de quinta-feira (28) e já está dando o que falar. Entre nomes polêmicos, ex-BBBs, influenciadores e até celebridades internacionais, o elenco promete render muita repercussão caso seja confirmado oficialmente pela emissora.

Entre os destaques, está a atriz Gaby Spanic, conhecida mundialmente por novelas mexicanas, além da humorista Dinah Moraes e da cantora Pepita, que deve levar ainda mais representatividade ao jogo. Outro nome que chamou atenção foi o da ex-assistente de palco Juliana Oliveira, que conquistou popularidade no programa de Danilo Gentili.

O esporte também pode estar representado, com a jogadora de vôlei Mara Leão e o ex-jogador de futebol Edilson, além do modelo Jesus Luz, que já namorou Madonna. A lista ainda inclui nomes ligados ao mundo dos realities, como Ricardo, ex-BBB, Helena Prestes, ex-Grande Fratello, e Gélio e Martina, ambos do De Férias com o Ex.

Entre os influenciadores e personalidades da internet, surgem Gustavo Rocha, do duo Irmãos Rocha, João Liberato, filho de Gugu, e Drico Alves, ator conhecido por novelas da Globo. Já no campo das curiosidades, aparecem figuras como Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, e Jeniffer Castro, que ganhou fama como “mulher do Avião”.

Outros nomes da suposta lista incluem: Rayane Fligliuzzi (namorada do cantor Belo), Eduarda Gutierrez (do Rancho do Maia), Ariela Carasso (Casamento às Cegas), Tamires Assis (ex de Davi Brito), Fernando Sampaio, Luiz Mesquita (filho de Otávio Mesquita), Vini Moura (MC Brinquedo) e Füly (No Limite).