'A Fazenda 17': lista de participantes vaza e inclui nomes inesperados; veja

Suposta escalação reúne nomes polêmicos e celebridades que prometem agitar a nova temporada

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 07:00

Lista de famosos cotados para A Fazenda vaza na web
Lista de famosos cotados para A Fazenda vaza na web

Uma suposta lista com os participantes da próxima edição de "A Fazenda", reality show da Record TV, vazou nas redes sociais na noite de quinta-feira (28) e já está dando o que falar. Entre nomes polêmicos, ex-BBBs, influenciadores e até celebridades internacionais, o elenco promete render muita repercussão caso seja confirmado oficialmente pela emissora.

Entre os destaques, está a atriz Gaby Spanic, conhecida mundialmente por novelas mexicanas, além da humorista Dinah Moraes e da cantora Pepita, que deve levar ainda mais representatividade ao jogo. Outro nome que chamou atenção foi o da ex-assistente de palco Juliana Oliveira, que conquistou popularidade no programa de Danilo Gentili.

Quem vai estar em "A Fazenda 17"?

Suposto elenco de "A Fazenda 17" por Reprodução/X
Gustavo Rocha, influenciador digital com mais de 11 milhões de seguidores por Reprodução
Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol brasileiro, campeão mundial em 2002 por Reprodução
Davi Brito, baiano campeão do BBB 24, é amado por uns e odiados por outros por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi é influenciadora digital e namorada do cantor de pagode Belo por Reprodução/Instagram
Neylima, influenciador digital e ex-BBB com passagem por produções da Netflix. por Reprodução
Camila Loures, influenciadora digital e podcaster com milhões de seguidores. por Reprodução
Bibi Babydoll, artista em ascensão que mistura funk com eletrônico e possui grande alcance nas plataformas de música. por Reprodução
Andreia Andrade, veterana de realities como Power Couple e Troca de Esposas. por Reprodução
Adrielle Peixoto, ex-Miss Brasil e ex-BBB Portugal, conhecida pelo perfil carismático e polêmico. por Reprodução
1 de 10
Suposto elenco de "A Fazenda 17" por Reprodução/X

O esporte também pode estar representado, com a jogadora de vôlei Mara Leão e o ex-jogador de futebol Edilson, além do modelo Jesus Luz, que já namorou Madonna. A lista ainda inclui nomes ligados ao mundo dos realities, como Ricardo, ex-BBB, Helena Prestes, ex-Grande Fratello, e Gélio e Martina, ambos do De Férias com o Ex.

Entre os influenciadores e personalidades da internet, surgem Gustavo Rocha, do duo Irmãos Rocha, João Liberato, filho de Gugu, e Drico Alves, ator conhecido por novelas da Globo. Já no campo das curiosidades, aparecem figuras como Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, e Jeniffer Castro, que ganhou fama como “mulher do Avião”.

