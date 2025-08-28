IMBRÓGLIO

Justiça bloqueia contas de Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, por dívida de condomínio

Produtor musical deixou débito de mais de R$ 127 mil; busca por valores encontrou apenas R$ 63 em contas bancárias

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:28

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias do produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, como parte de um processo de cobrança movido pelo condomínio onde ele morava. Braga faleceu em 2021, aos 52 anos, vítima de um câncer no peritônio.

Segundo decisão revelada pela coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o débito inicial de cerca de R$ 60 mil com o Condomínio Edifício Itamira, em São Paulo, aumentou com juros, correções, custas processuais e honorários advocatícios, ultrapassando a marca de R$ 127 mil.

O juiz decretou a revelia do espólio, já que não houve contestação da defesa. Com isso, foi autorizada a busca de valores em contas vinculadas ao nome de Dudu Braga. O bloqueio surpreendeu: apenas R$ 63,53 foram encontrados e transferidos para a conta judicial, quantia irrisória diante da dívida.

A decisão também determinou que o condomínio apresente a matrícula atualizada do imóvel que pertencia a Braga, para avaliar a possibilidade de penhora do bem como forma de garantir o pagamento.