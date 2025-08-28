Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça bloqueia contas de Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, por dívida de condomínio

Produtor musical deixou débito de mais de R$ 127 mil; busca por valores encontrou apenas R$ 63 em contas bancárias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:28

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias do produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, como parte de um processo de cobrança movido pelo condomínio onde ele morava. Braga faleceu em 2021, aos 52 anos, vítima de um câncer no peritônio.

Segundo decisão revelada pela coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o débito inicial de cerca de R$ 60 mil com o Condomínio Edifício Itamira, em São Paulo, aumentou com juros, correções, custas processuais e honorários advocatícios, ultrapassando a marca de R$ 127 mil.

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos por Reprodução/Divulgação
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos por Reprodução/Divulgação
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos por Reprodução/Divulgação
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos por Reprodução/Divulgação
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos por Reprodução/Divulgação
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos por Reprodução/Divulgação
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos por Reprodução/Divulgação
1 de 7
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos por Reprodução/Divulgação

O juiz decretou a revelia do espólio, já que não houve contestação da defesa. Com isso, foi autorizada a busca de valores em contas vinculadas ao nome de Dudu Braga. O bloqueio surpreendeu: apenas R$ 63,53 foram encontrados e transferidos para a conta judicial, quantia irrisória diante da dívida.

A decisão também determinou que o condomínio apresente a matrícula atualizada do imóvel que pertencia a Braga, para avaliar a possibilidade de penhora do bem como forma de garantir o pagamento.

Leia mais

Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Taís Araújo desabafa sobre destino de Raquel em ‘Vale Tudo’: ‘Fico triste e frustrada’

A medida é um procedimento comum em casos de execução judicial, quando o devedor, ou seu espólio, não cumpre a obrigação de quitar a dívida. Nesse cenário, a Justiça pode recorrer à penhora de contas e imóveis para assegurar o cumprimento da sentença.

Leia mais

Imagem - Resumo ‘Vale Tudo’: Raquel recupera a Paladar e humilha Maria de Fátima nesta quinta (28)

Resumo ‘Vale Tudo’: Raquel recupera a Paladar e humilha Maria de Fátima nesta quinta (28)

Imagem - Faustão recebe alta após transplantes de rim e fígado e segue tratamento em casa

Faustão recebe alta após transplantes de rim e fígado e segue tratamento em casa

Imagem - Jovem traída relata que Nattan ofereceu R$ 1 mil para perdoar namorado em show: ‘Humilhação’

Jovem traída relata que Nattan ofereceu R$ 1 mil para perdoar namorado em show: ‘Humilhação’

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua