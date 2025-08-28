Acesse sua conta
Resumo ‘Vale Tudo’: Raquel recupera a Paladar e humilha Maria de Fátima nesta quinta (28)

Entre intrigas, revelações e planos de casamento, personagens enfrentam confrontos e mudanças inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:44

Raquel humilha Maria de Fátima
Raquel humilha Maria de Fátima Crédito: Reprodução/TV Globo

Em “Vale Tudo”, as tensões entre os personagens continuam a aumentar. Raquel despreza Maria de Fátima, enquanto Afonso descobre que Marco Aurélio vem roubando a TCA há anos e entrega um relatório a Odete. Após a revelação, Afonso passa mal, e Igor percebe seu cansaço.

A rivalidade se intensifica quando Odete confronta Marco Aurélio e Ivan pressiona Gerson a revelar que a própria Odete teria armado contra ele. Em paralelo, Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele, provocando choque na família.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Entre alianças e estratégias, Celina compra a casa da Paladar, colocando-a em nome de Raquel e Poliana. Ela pede segredo a Odete sobre a aquisição, mas Heleninha ouve a conversa; Odete despista a irmã, e Celina agradece pela cobertura.

Enquanto isso, Ana Clara planeja casamento com Leonardo, movimentando novas tensões e alianças dentro da trama.

