Resumo ‘Vale Tudo’: Raquel recupera a Paladar e humilha Maria de Fátima nesta quinta (28)

Heider Sacramento
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:44
Em “Vale Tudo”, as tensões entre os personagens continuam a aumentar. Raquel despreza Maria de Fátima, enquanto Afonso descobre que Marco Aurélio vem roubando a TCA há anos e entrega um relatório a Odete. Após a revelação, Afonso passa mal, e Igor percebe seu cansaço.
A rivalidade se intensifica quando Odete confronta Marco Aurélio e Ivan pressiona Gerson a revelar que a própria Odete teria armado contra ele. Em paralelo, Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele, provocando choque na família.
Signos dos personagens de Vale Tudo
Entre alianças e estratégias, Celina compra a casa da Paladar, colocando-a em nome de Raquel e Poliana. Ela pede segredo a Odete sobre a aquisição, mas Heleninha ouve a conversa; Odete despista a irmã, e Celina agradece pela cobertura.
Enquanto isso, Ana Clara planeja casamento com Leonardo, movimentando novas tensões e alianças dentro da trama.