Jovem traída relata que Nattan ofereceu R$ 1 mil para perdoar namorado em show: ‘Humilhação’

Júlia Melo, de 17 anos, e a mãe denunciam pressão do cantor durante apresentação

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:31

Júlia confirma fim do namoro em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A estudante Júlia Melo, de 17 anos, afirmou que o cantor Nattan ofereceu R$ 1 mil para que ela perdoasse o então namorado, Ezequiel Maurício, durante um show em Três Lagoas (MS). O caso, que ocorreu após a adolescente presenciar uma traição no palco, foi detalhado em entrevista ao g1 por Júlia e sua mãe, Bruna Melo.

Segundo a jovem, Nattan teria dado duas opções: “Ele falou pra mim: 'eu vou te dar duas opções, R$ 500 pra você perdoar o Ezequiel ou eu chamar alguém da plateia pra você beijar por R$ 1 mil’. Eu não aceitei nenhuma das duas”. A adolescente afirmou ainda que foi pressionada a subir ao palco, mesmo após o término do relacionamento com o namorado.

Bruna Melo denunciou que nem a idade da filha foi checada antes de ela ser chamada para o palco. “Ninguém está vendo esse erro, que foi grave, que é um incentivo. Ele pode estar incentivando as moças, por troca de dinheiro, a fazerem essas coisas. Isso, uma pessoa do nível dele, incentiva muitas pessoas, ainda mais adolescentes que gostam dele”, disse.

A mãe também relatou que, após o episódio, integrantes da equipe de Nattan ofereceram objetos de luxo à adolescente. “Lá em cima ele ainda parabenizou ela pela postura, só que depois tenta comprar a situação com outras coisas. Para mim, isso não tem cabimento, é uma humilhação em cima de humilhação”, desabafou.

Relembre o caso

Durante o show, Nattan havia proposto a Ezequiel que beijasse outra mulher em troca de R$ 1 mil. Júlia registrava o momento e tentou impedir, mas o namorado aceitou a oferta. Após o beijo, a jovem respondeu em voz alta: “Acabou”.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Júlia confirmou o fim do relacionamento: “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”. Ela pediu ainda que o ex-namorado não fosse alvo de ataques: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

