Bruno Gagliasso é acusado de calote de R$ 3 milhões em venda de mansão de luxo

Ator rebate corretor de imóveis e afirma que história sobre comissão milionária é “mentirosa”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:54

Bruno Gagliasso
Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução

Bruno Gagliasso está no centro de uma disputa judicial envolvendo a venda de sua mansão de luxo, avaliada em R$ 25 milhões. O ator, casado com Giovanna Ewbank, foi acusado por um corretor de imóveis de não ter pago a comissão da negociação, o que teria gerado um prejuízo de R$ 3 milhões.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o corretor Marco Antonio Pinheiro Loureira afirmou em entrevista que intermediou a venda da propriedade, mas não recebeu sua parte. O caso se transformou em processo na Justiça após a versão ser contestada pelo ator.

Nos autos, Bruno rebateu a acusação e declarou que a fala do corretor é “mentirosa”. O artista sustentou que a venda do imóvel foi conduzida por outro profissional e que Marco Antonio “não teve participação decisiva na conclusão da transação”.

