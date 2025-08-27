Bruno Gagliasso é acusado de calote de R$ 3 milhões em venda de mansão de luxo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:54
Bruno Gagliasso está no centro de uma disputa judicial envolvendo a venda de sua mansão de luxo, avaliada em R$ 25 milhões. O ator, casado com Giovanna Ewbank, foi acusado por um corretor de imóveis de não ter pago a comissão da negociação, o que teria gerado um prejuízo de R$ 3 milhões.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o corretor Marco Antonio Pinheiro Loureira afirmou em entrevista que intermediou a venda da propriedade, mas não recebeu sua parte. O caso se transformou em processo na Justiça após a versão ser contestada pelo ator.
Nos autos, Bruno rebateu a acusação e declarou que a fala do corretor é “mentirosa”. O artista sustentou que a venda do imóvel foi conduzida por outro profissional e que Marco Antonio “não teve participação decisiva na conclusão da transação”.
Sobre o suposto valor em discussão, Gagliasso também rejeitou a versão apresentada: “O corretor criou uma história completamente falsa e fora da realidade, alegando ter deixado de receber R$ 3 milhões de comissão”, afirmou o ator em sua queixa-crime.
Uma tentativa de conciliação entre as partes chegou a ser marcada, mas terminou sem acordo. Com isso, a denúncia apresentada pelo artista foi aceita pela Justiça, e o processo segue em andamento.