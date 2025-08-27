MYKONOS

Quem são o ator e o modelo envolvidos em tragédia na Grécia

Incidente na famosa ilha grega deixou um jovem morto e outro hospitalizado

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:27

Ryan Silveira e Yago Campos Crédito: Reprodução

O ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira e o modelo Yago Campos se envolveram em um grave incidente em um hotel de luxo na ilha de Mykonos, no arquipélago das Cíclades, na Grécia.

Segundo informações da mídia local, os dois jovens brasileiros foram encontrados inconscientes dentro de uma banheira em um quarto do estabelecimento. Ryan recuperou a consciência após um coma e segue hospitalizado, enquanto Yago não resistiu e faleceu, conforme confirmou a irmã do modelo nas redes sociais.

Quem eram os jovens

Ryan Silveira atua na venda de conteúdo em plataformas como OnlyFans e Privacy. Nas redes sociais, Ryan acumula mais de 812 mil seguidores no X (antigo Twitter), 278 mil no Instagram e 52 mil no TikTok, onde compartilha conteúdos de cunho sexual e aspectos de seu estilo de vida.

Ryan Silveira e Yago Campos 1 de 7

Yago Campos, modelo, tinha perfis menores nas redes sociais, onde registrava viagens por destinos como Dubai, Bali, Atenas e Paris.“Meu irmão era trabalhador, tinha sonhos e corria muito atrás desses sonhos”, disse a irmã de Yago, repudiando especulações sobre a vida dele. Natural de Jacareí, no interior de São Paulo, comemorou seu aniversário em Dubai em sua última publicação no Instagram, feita em 16 de agosto, com a legenda: “Celebrating my Birthday”.

O incidente em Mykonos

De acordo com relatos da mídia local, o episódio ocorreu na praia de Ornos, uma das mais famosas da ilha. Uma funcionária da equipe de limpeza notou água escorrendo do quarto e acionou os colaboradores do hotel. Ao entrarem, encontraram Ryan e Yago inconscientes dentro da banheira. Paramédicos confirmaram o óbito de Yago ainda no local.