Quem são o ator e o modelo envolvidos em tragédia na Grécia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:27
O ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira e o modelo Yago Campos se envolveram em um grave incidente em um hotel de luxo na ilha de Mykonos, no arquipélago das Cíclades, na Grécia.
Segundo informações da mídia local, os dois jovens brasileiros foram encontrados inconscientes dentro de uma banheira em um quarto do estabelecimento. Ryan recuperou a consciência após um coma e segue hospitalizado, enquanto Yago não resistiu e faleceu, conforme confirmou a irmã do modelo nas redes sociais.
Ryan Silveira atua na venda de conteúdo em plataformas como OnlyFans e Privacy. Nas redes sociais, Ryan acumula mais de 812 mil seguidores no X (antigo Twitter), 278 mil no Instagram e 52 mil no TikTok, onde compartilha conteúdos de cunho sexual e aspectos de seu estilo de vida.
Ryan Silveira e Yago Campos
Yago Campos, modelo, tinha perfis menores nas redes sociais, onde registrava viagens por destinos como Dubai, Bali, Atenas e Paris.“Meu irmão era trabalhador, tinha sonhos e corria muito atrás desses sonhos”, disse a irmã de Yago, repudiando especulações sobre a vida dele. Natural de Jacareí, no interior de São Paulo, comemorou seu aniversário em Dubai em sua última publicação no Instagram, feita em 16 de agosto, com a legenda: “Celebrating my Birthday”.
De acordo com relatos da mídia local, o episódio ocorreu na praia de Ornos, uma das mais famosas da ilha. Uma funcionária da equipe de limpeza notou água escorrendo do quarto e acionou os colaboradores do hotel. Ao entrarem, encontraram Ryan e Yago inconscientes dentro da banheira. Paramédicos confirmaram o óbito de Yago ainda no local.
O caso ainda está sendo investigado pelas autoridades locais, e familiares e amigos se manifestaram nas redes sociais, lamentando a perda e pedindo respeito à memória do jovem modelo.